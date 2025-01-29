«اكتفاء» تطلق مشروع تطوير تربية الماعز النقي في الشارقة مع وصول أول دفعة من القطيع

في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أعلنت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" عن وصول الدفعة الأولى من قطيع الماعز النقي، البالغ عددها 370 رأسًا إلى مطار الشارقة الدولي، لتطوير مشروع مزرعة الوسطى للماشية، واعتبرت المؤسسة هذا المشروع إضافةً نوعية إلى منظومة الشارقة للأمن الغذائي المستدام، التي تنفرد بها الإمارة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “اكتفاء”، أن مزرعة الوسطى للماشية، التي تُعد الأكبر في المنطقة، تسعى إلى الحفاظ على السلالات المحلية من الماعز والأغنام وتحسينها، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث العلمية، وتدريب الطلبة المتخصصين في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن إنتاج اللحوم والألبان العضوية ومشتقاتها.

وأضاف الطنيجي أن السلالة القادمة من قبرص تمتاز بمعدلات خصوبة عالية وقدرتها على إنتاج التوائم واللحوم، مما يجعلها من السلالات المميزة في برامج التربية والتحسين الوراثي والإنتاج الاقتصادي، مشيرًا إلى تكيفها مع الظروف المناخية في الإمارات ومقاومتها للأمراض مقارنة بالسلالات الأخرى.

وأوضح أن اختيار الماعز تم وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال فريق طبي وبحثي متخصص من البيطريين والفنيين، يعمل على تطوير السلالات المحلية عبر تجارب التلقيح، بما يسهم في الحفاظ على السلالات الأصيلة وتحسينها، إلى جانب تعزيز إنتاج اللحوم والألبان العضوية.

كما أشار الرئيس التنفيذي لـ”اكتفاء” إلى أن منظومة الشارقة للأمن الغذائي تعتمد على نموذج الاقتصاد الدائري في جميع مشروعاتها، لتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني باستخدام أحدث التقنيات، وبما يتناسب مع طبيعة واحتياجات هذه المشروعات.