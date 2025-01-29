رؤساء المجالس الشبابية: منصة تفاعلية لدعم تطلعات الشباب وتعزيز مهاراتهم

أكد حسن سبت رئيس مجلس دبي للشباب، أن شعار المجلس الذي أطلق في الملتقى يجسد رؤية موحدة تجسد العمل الجماعي قوة دافعة لتحقيق الريادة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن تكاتف الشباب هو العامل الأساسي الذي يمكنهم من تحقيق الأهداف المشتركة وترك أثر مستدام للأجيال القادمة.

وذكر سبت أن المجلس يركز على خلق بيئة شبابية ملهمة تعزز من روح التعاون والإبداع.

وأفادت عفراء السويدي، نائبة رئيس مجلس دبي للشباب، أن المجلس عمل بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على إطلاق مبادرة مجتمعية تحت شعار قيمي مستقبلي، وذلك في إطار جهودهم المستمرة لدعم عام المجتمع، موضحة أن هذه المبادرة، التي تبرز قيم شباب دبي، جاءت نتيجة عمل مشترك شارك فيه 34 شاباً وشابة يمثلون جهات حكومية وخاصة في الإمارة.

وأشارت إلى أن النسخة الثانية من ملتقى شباب دبي ركزت بشكل كبير على إطلاق مبادرات مجتمعية مستدامة تخدم شباب الإمارة على المدى البعيد، وتسهم في بناء مستقبل واعد يتماشى مع طموحاتهم وتطلعاتهم، وأضافت إن المجلس يسعى بهذه الجهود إلى ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأشاد رؤساء المجالس الشبابية بأهمية الملتقى، مؤكدين دوره في تمكين الشباب من المشاركة في مبادرات تعزز مهاراتهم وتثري وعيهم، موضحين أن الملتقى يمثل منصة تفاعلية لدعم تطلعات الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات. كما أكدوا التزامهم توفير فرص تسهم في بناء جيل واعٍ ومؤثر.

وعبّر عمر الأنصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية، عن تقديره للمشروع الاستراتيجي الذي أطلقته الدائرة الإمكانات البشرية، مؤكداً أنه يمثل خطوة تحولية نحو إعادة تعريف آليات تطوير الأفراد والمؤسسات، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تمكين الأفراد من تصميم مسارات تعليمية ومهنية تتناسب مع شغفهم وأهدافهم، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الطموح الشخصي والغاية المهنية.

كما أكد أن المبادرة تسعى لبناء منظومة مستدامة تدعم القدرات البشرية، وتسهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى إنشاء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والإبداع.

وأعلنت شيخة محمد، نائبة رئيس مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، عن إطلاق مبادرة خلك واعياً التي تستهدف اليافعين لتعزيز وعيهم بالقضايا المؤثرة في حياتهم ومستقبلهم.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بالظواهر الدخيلة بأساليب مبتكرة بعيداً عن الطرائق التقليدية، عبر إيصال الرسائل في أماكن يرتادها اليافعون مثل المقاهي، والنوادي الرياضية، والمراكز التجارية.

وأوضحت شيخة أن المبادرة ستعتمد على سفراء الوعي، وهم مجموعة مختارة من اليافعين، لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم بفعالية أكبر، مستفيدين من قربهم من الفئة المستهدفة. كما شددت على أهمية تعليم اليافعين حقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم والمجتمع، بما يضمن إعدادهم لتحمل المسؤولية والارتقاء بدورهم في بناء مستقبل مستدام.

إبداع

وفي سياق متصل، أكدت نورة ناصر، رئيسة مجلس شباب دو، أن الملتقى يبرز روح الإبداع والتميز، مشيرة إلى أنه يمثل فرصة ذهبية لتسليط الضوء على المشاريع الشبابية الملهمة.

وقالت: نحن نؤمن بأن الشباب هم ركيزة التغيير، وهذا الحدث يجسد التزامنا دعمهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وقالت ريم الفلاسي، رئيسة مجلس شباب دبي الرقمية: إن ملتقى شباب دبي يُجسد رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز دور الشباب، وتوفير منصة تجمعهم لتبادل الأفكار والابتكار.

وأعربت عن فخرها بالمشاركة في هذه المبادرة التي تسلط الضوء على قصص نجاح شباب دبي، وتسهم في تمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل.

وأكد عبدالعزيز الزرعوني، رئيس مجلس شباب غرف دبي، أن الملتقى انعكاس للجهود المشتركة بين مختلف الجهات لدعم الشباب وتمكينهم ليكونوا جزءاً فاعلاً في صوغ مستقبل دبي. وأوضح الزرعوني: «نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب استثمار في مستقبل أفضل وأكثر استدامة».