1300 طلب استقبلتها «مِديم لأعراس النساء» في 6 أشهر

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن نموذج مِديم لأعراس النساء أسهم منذ إطلاقه في يوليو من العام الماضي في تمكين أفراد المجتمع، وتجسيد القيم الإماراتية لتوفير أساس متين لزواج ناجح، ودعم الاستقرار الأسري تحت مظلة استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وأعلنت الدائرة أن المبادرة استقبلت أكثر من 1300 طلب، كما بدأ أكثر من 700 زوج اختيار باقات أعراس مديم.

وأشارت الدائرة إلى أن أكثر من 1180 مشاركاً حضروا ورشاً متخصصة تركز على سبل الزواج الناجح، هذا إضافة إلى 750 جلسة فردية و260 جلسة مشتركة للمقبلين على الزواج، واستفاد أكثر من 248 من الأزواج من برنامج المزايا والمنافع من مِديم.

ولفتت الدائرة إلى أن شروط التسجيل في نموذج مديم لأعراس النساء تتمثل في أن يكون الزوجان من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون الزوج من مواطني إمارة أبوظبي أو من سكّان إمارة أبوظبي، إلى جانب الانتساب إلى برنامج المقبلين على الزواج الذي يقدمه مركز مديم لإعداد الأسرة.

تقاليد

وأوضحت الدائرة أن نموذج مِديم لأعراس النساء يبرز تصوراً جديداً لحفلات الزفاف، ويجسّد أسمى صور الحفاظ على القيم والتقاليد والعادات الأصيلة التي تبرز معاني البهجة والفرح وقيم الاعتدال والتضامن والتكاتف المجتمعي والاستدامة في آن واحد.

وينفذ نموذج مديم لأعراس النساء، بالتعاون مع الشركاء باقات زفاف متعددة تأخذ في عين الحسبان عدداً محدداً من الحضور وتكلفة إجمالية محددة، وتراعي الطابع الإماراتي في بساطته وأصالته.

أنماط

وأوضحت الدائرة أن نموذج أعراس مديم للنساء يتكون من ثلاثة أنماط: حفلات الزفاف الفردية وحفلات الزفاف الجماعية وحفلات الزفاف المتتالية.

وتقام الاحتفالات في فترة ما بعد العصر وبإمكانها أن تقام في المنازل أو القاعات الحكومية أو الفنادق المعتمدة من مديم. وتقتصر الضيافة في أعراس مديم على الفوالة الإماراتية التقليدية، ويسهم النموذج في إرشاد قطاع حفلات الزفاف والقائمين عليه، إلى مبادئ تصميم أعراس مديم التي تلبي رغبات المواطنين المقبلين على الزواج في إقامة حفل زفاف متميز، يتماشى مع تطلعات القيادة والقيم الإماراتية الأصيلة في الاعتدال والتواضع.