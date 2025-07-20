مواطن يوزع يومياً 30 كيلوغراماً من الرطب في العين

يحرص المواطن منصور الجنيبي يومياً على توزيع 30 كيلوغراماً من الرطب، ويؤكد من خلال إطلاقه لمبادرته الإنسانية في منطقة العين الخضراء، تزامناً مع عام المجتمع، أن توزيعه اليومي للرطب والمانغو على فئة كبار المواطنين، والأسر المتعففة، والمقيمين، والعمال، ليس مجرد توزيع طعام فقط، بل ركيزة للضيافة والتواصل الاجتماعي، ومشهد يومي في حياة الناس في المجتمع الإماراتي الأصيل.

وقال الجنيبي: «يحرص المواطنون في منطقة العين، في مثل هذا الوقت من كل عام تحديداً، على الاحتفاء بموسم الرطب، وما يجلبه من خير وبركة من ثمار الشجرة المباركة، ويتزامن هذا الموسم مع عام المجتمع، لتعم الفرحة والسعادة أرجاء الوطن.

ومن هذا المنطلق، لم أتردد مطلقاً في هذا الموسم من المبادرة بتوزيع 30 كيلوغراماً من الرطب يومياً على كبار المواطنين، والأسر المتعففة، والإخوة المقيمين، والعمال.

لا سيما أن عام المجتمع الذي أقرته قيادتنا الرشيدة في الدولة، يحمل في مجمله العديد من القيم السامية، كالتواصل والتلاحم والتآزر وكرم الضيافة والعطاء، حيث تتجلى هذه القيم في تبادل أطباق الرطب بين الأقارب والأصدقاء، وتقديمها كهدايا للضيوف وزوار الدولة».