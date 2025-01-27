محمد بن راشد: إعلان 2025 "عام المجتمع" رسالة بأولويات المرحلة المقبلة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" هو رسالة بأولويات المرحلة المقبلة ترسخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره كالبنيان يشد بعضه بعضا.

وشدد سموه على أن خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن هو تماسك المجتمع الداخلي وترابط الأفراد والاهتمام بالصغير قبل الكبير وبالفقير قبل الغني وبالضعيف قبل القوي.

وأشار سموه إلى أن المجتمع يَقوى بالأسرة والأسرة تَقوى بالوعي وبالوعي يقوى الوطن وتترسخ المسيرة ونبني المستقبل الأفضل لأجيالنا بإذن الله .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إعلان عام 2025 "عام المجتمع" هو رسالة بأولويات المرحلة المقبلة .. وهي ترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره .. كالبنيان يشد بعضه بعضا .. إن خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن هو تماسك مجتمعنا الداخلي .. وترابط الأفراد .. والاهتمام بالصغير قبل الكبير .. وبالفقير قبل الغني .. وبالضعيف قبل القوي .. المجتمع يَقوى بالأسرة .. والأسرة تَقوى بالوعي .. وبالوعي يقوى الوطن .. وتترسخ المسيرة .. ونبني المستقبل الأفضل لأجيالنا بإذن الله" .