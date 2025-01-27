600 ألف مشارك ينجزون 15 مليون ساعة تطوع

أفادت وزارة تمكين المجتمع أن 600 ألف متطوع أسهموا في إحداث تغيير إيجابي عبر وجودهم في الفعاليات والأنشطة، بإجمالي 15 مليون ساعة من العمل التطوعي، مؤكدة أهمية نشر ثقافة التطوع باعتبارها انعكاساً لقيم العاضد والتكافل في مجتمع دولة الإمارات، علاوة على دعمها لجهود المتطوعين التي أسهمت في النهضة التنموية بكافة القطاعات.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة من المشاركة الفاعلة في هذا المجال. إضافة إلى تحفيز الابتكار في القطاع الاجتماعي وتعزيز مساهمة القطاعات المختلفة في تمكين المجتمع والمساهمة في تنميته المستدامة، حيث عملت على إطلاق عدد من المبادرات لتشجيع فئات المجتمع ومؤسساته على المشاركة في الأعمال التطوعية، أهمها مبادرة تطوير مهارات وكفاءات المشاركين في البرامج والأنشطة التطوعية، ومبادرة التكافل والتكامل بين الموارد الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى مبادرة تعزيز روح المشاركة واستثمار طاقات أفراد المجتمع في التنمية، وأخيراً مبادرة المنصة الوطنية للتطوع.

كما استحدثت الوزارة هدفاً استراتيجياً حول «تحفيز المواطنة الإيجابية وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع»، ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2023 - 2026)، عبر إطلاق مؤشر يقيس نسبة العطاء في العمل التطوعي على مستوى الدولة، يتم من خلاله مراجعة تقارير الإنجاز المتعلقة بالعمل التطوعي في الجهات الحكومية وانعكاسها على مؤشر نسبة تعزيز سلوك العطاء، حيث تسعى الخطة الاستراتيجية للوزارة لإشراك مختلف فئات المجتمع في الأعمال التطوعية، كما تعد منصة التطوع «الإمارات تتطوع» التي تنضوي تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع من أبرز جهات ومنصات العمل التطوعي في الإمارات، وقد تم تطوير منصة الإمارات للتطوع من قِبَل مؤسسة الإمارات بالتعاون مع الوزارة، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وتهدف المنصة إلى توسيع نطاق العمل التطوعي إذ تعمل بدور الوسيط بين الراغبين بالتطوع والفرص التطوعيّة المتاحة من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص.