82.9 % من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في «التعطل عن العمل»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 82.9 % من العمالة لديها وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل من مجمل العمالة المستهدفة في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي، إذ توفر الوثيقة مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم في فترة التعطل عن العمل وذلك بتعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة ولحين توافر فرصة عمل بديلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل.

وتوفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل دخلاً مؤقتاً للمؤمن عليهم مدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60 % من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم (لأسباب غير تأديبية) وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل وذلك من دون أن يتحمل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.

وتعد رسوم الاشتراك في النظام رمزية ،حيث تبلغ خمسة دراهم شهرياً بمجمل 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و10 دراهم شهرياً بمجمل 120 درهماً سنوياً لمن يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم، ويحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له، والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية.

قيمة التعويض

ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.

ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي مدة لا تتجاوز 3 أشهر شريطة عدم تقديمه الاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60 % من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

سداد الدفعات

وتنص اشتراطات الوثيقة التأمينية على ضرورة التزام المؤمن عليه سداد الدفعات بحسب الجدول الزمني الذي يختاره، «فإذا تم الاتفاق على دفع قسط التأمين شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً، فعلى المؤمن عليه أن يلتزم سداد الدفعات المستحقة حسب الجدول الزمني، الذي اختاره وبحد أقصى في غضون 90 يوماً من موعد استحقاق الدفعة».

ويمكن للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل التسجيل في النظام عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae، والتطبيق الذكي iloe وأجهزة Kiosk وأجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات المصرفية، وفاتورة شركات الاتصالات وعبر الرسائل النصية.