«عباقرة التطوعي».. مبادرات مستدامة لإسعاد كبار المواطنين

أكدت كوثر الرحالي، مؤسسة ورئيسة فريق عباقرة التطوعي، أن فكرة تأسيس الفريق تتماشى مع رؤية وتوجه الدولة في نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز التنمية المستدامة لبناء مستقبل للأجيال الجديدة عبر تنفيذ أعمال تطوعية رائدة تستهدف شتى شرائح المجتمع ومنهم فئة كبار المواطنين، ونشر ثقافة العمل الخيري والإنساني.

تعاون وتنسيق

وقالت: «حريصون على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بفئة كبار المواطنين في الدولة، وتنظيم وإطلاق برامج ومبادرات وفعاليات هادفة وإيجابية من شأنها إسعادهم ولا سيما في فترة الأعياد، واليوم الوطني للدولة، وحتى في الأيام التي تصادف أعياد ميلادهم، وغير ذلك في المناسبات السعيدة الأخرى».

تجسيد القيم

وأردفت : مبادرات الفريق ليست نمطية، وإنما متكاملة واستباقية، وتبرز رغبة أعضائه وإيمانهم التام بضرورة تجسيد القيم الإماراتية التي تقدر وتحترم وتعتني بكبار المواطنين، تعبيراً عن تقديرهم لعطائهم وإيماناً بدورهم المهم في تعزيز استقرار وسعادة المجتمع والأسرة بشكل عام.

وأكدت الرحالي أولوية كبار المواطنين في الحصول على خدمات رائدة تلبي احتياجاتهم الاجتماعية والتنموية، بما يحقق هدف استدامة عطائهم وإسهامهم الفاعل في تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن المبادرات التي تستهدف هذه الشريحة تأتي في إطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي، والانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وفق أسس ثابتة، تستند إلى مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.