«البنية التحتية» تطلق خدمة لتسهيل طلبات المساعدة السكنية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات طلب المساعدة السكنية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكّن المواطنين من تقديم طلبات المساعدة السكنية بسهولة لأغراض متعددة، تشمل بناء أو شراء مسكن، استكمال بناء قائم، تعديل مسكن حالي، أو الحصول على مسكن جاهز، وذلك من خلال القنوات المعتمدة وبناء على شروط الاستحقاق المحددة.

تخصيصوفي إطار خططها الحالية، تعمل الوزارة على تخصيص 1726 مسكناً في إمارات دبي وعجمان ورأس الخيمة، مع السعي لإصدار 700 قرار موافقة لفئة القروض خلال العام الجاري.

كما أكدت الوزارة أن الاشتراطات اللازمة للحصول على المساعدة السكنية تشمل أن يكون مقدم الطلب إماراتياً، ربّاً لأسرة مواطنة تضم أبناء وزوجة إماراتية، أو أن يكون له أبناء من زوجة غير مواطنة بشرط مرور سبع سنوات على الزواج، وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم أو قد سبق له الاستفادة من أي مساعدة سكنية حكومية، إضافة إلى ألا يتجاوز دخله الشهري 100000 الف درهم.

كما أوضحت أن تنفيذ قرارات المساعدة المالية يتطلب الالتزام بشروط فتح ملف التنفيذ خلال فترة صلاحية القرار، فيما يتلقى المستفيدون من المساكن الحكومية رسائل نصية تتضمن خطوات ومراحل تخصيص المساكن في المجمعات السكنية الجاري إنشاؤها، وأشارت إلى أن مدة إتمام الخدمة تصل إلى 45 يوم عمل، وذلك وفقاً لحالة مقدم الطلب والإجراءات اللازمة.

وفي سياق تعزيز قدرتها على تلبية الطلبات، أكدت الوزارة أنها تعمل مع شركائها لتطوير بدائل مالية مبتكرة تهدف إلى زيادة عدد الموافقات السنوية لفئة القروض السكنية، مع التزامها بالمخصصات المالية السنوية المحددة لفئة المنح وفق الميزانيات الحكومية. ولفتت إلى تطبيق آلية متكاملة لتحديد نسبة الاحتياج الفعلي للمساعدة السكنية بناءً على الجوانب الاجتماعية والمالية والسكنية، مع اعتماد معايير واضحة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم.