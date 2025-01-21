1300 مزرعة في دبي.. 232 منها في منطقة حتا

كشفت بلدية دبي أن عدد المزارع في الإمارة 1300 مزرعة منها 232 مزرعة في منطقة حتا، وتعكف البلدية على تصنيفها: مزارع صغيرة، حدائق منزلية، مزارع متوسطة، كبيرة، سياحية، إنتاجية، تخصصية، وتكاملية في الإنتاج الحيواني والنباتي، وذلك بحسب إحصاء مبدئي أجرته البلدية.

وعلى هامش فعاليات النسخة الثانية من مهرجان حتا الزراعي، قالت المهندسة هنا الزرعوني، أخصائية زراعية رئيسة بإدارة الزراعة في بلدية دبي مشرفة برنامج دعم المزارعين في دبي:

بدأنا منذ سنة 2022 التجربة الأولى في منطقة حتا وتم دعم المزارعين وكان عدد المزارع 223 مزرعة وقدمنا لهم البذور والأسمدة مجاناً للموسم الزراعي، وأضفنا في سنة 2023 خدمة الإرشاد ومكافحة الآفات الزراعية بعدما قمنا بحصر المزارع للوقوف على وضعها وماذا يحتاج المزارعون لتعزيز إنتاجهم والأصناف التي ينتجونها، وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين والعمل على تلبية متطلباتهم وطموحاتهم وعبر برنامج دعم المزارعين واليوم وصل عدد مزارع حتا إلى 232 مزرعة.

احتفاء سنوي

وأضافت: إن تنظيم مهرجان حتا الزراعي يسهم في الحفاظ على الأنشطة الزراعية المحلية وتمكينها، ومساندة التجّار وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشجيعهم على عرض منتجاتهم الزراعية، والاحتفاء بالتراث الغني والإنتاج الزراعي لمنطقة حتا، وتركز هذه الفعاليات والأنشطة على تسويق المنتجات الزراعية ودعم المزارعين في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن مهرجان حتا الزراعي احتفاء سنوي بجهود المزارعين بما قدموه وبذلوه من جهود وتعب طول موسم زراعي يتيح لهم اللقاء مع المستثمرين والمسؤولين والزائرين لإطلاعهم على منتجاتهم المحلية.

كما يسعى المهرجان للدخول في مجموعة من المسابقات الزراعية التي تنظم على مستوى الدولة وهذا يساعد المزارعين على تنمية أساليب التسويق الزراعي لديهم واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتبادل الخبرات، إلى جانب تعريف الزائرين أو المقيمين بمنطقة حتا في المجالات السياحية والطبيعة الخلابة والزراعة المستدامة.

وقالت: تم إنشاء مزرعة نموذجية سياحية في حتا تنتج الفراولة وتعد المزارع النموذجية السياحية مفهوماً يجسد تكاملية الزراعة في منطقة حتا لأنها في الأساس منطقة سياحية ونحن نركز عليها في السياحة من كل الجوانب، وأثبتت المزرعة بعد مرور عامين على إنشائها، ريادتها في مجال السياحة الخضراء.