بلدية دبا الحصن تقدم 18 ألف خدمة لتلبية احتياجات السكان

كشف طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن أن البلدية تواصل بذل الجهود الممكنة كافة لتقديم خدمات متنوعة وشاملة لجميع فئات المجتمع، لافتاً إلى تقديم 18 ألف خدمة خلال عام 2024، شملت عدة مجالات من الصحة العامة والزراعة والبيئة والخدمات الهندسية وغيرها، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار المدينة بما يضمن راحتهم وسعادتهم.

وقال اليحيائي: نفذنا جولات ميدانية استطلاعية يومياً، قبل مباشرة العمل بالمكاتب، حيث قدمت بلدية دبا الحصن أكثر من 30 خدمة متنوعة للسكان في المجالات كافة، بتلبية احتياجات السكان وبناء مجتمع متطور ومستدام .

وقالت مريم راشدوه، مدير إدارة إسعاد المتعاملين والموظفين، إن إجمالي خدمات إسعاد المتعاملين والموظفين بلغ 3076 خدمة، توزعت ما بين تنفيذ 534 عقد سكن عائلي، و382 عقداً تجارياً، و6 عقود سكن للموظفين، و3 عقود سكن للعزاب، وعقداً واحداً لسكن العمال، وبلغت طلبات المتعاملين من مركز الشارقة للاتصال 1920 طلباً، و224 طلباً لطلبات التصاريح الإعلانية الخارجية.

وأشارت خديجة نجيب، المكلفة في إدارة الزراعة في بلدية دبا الحصن، إلى أنه تم تقديم 909 خدمات للعام الماضي، منها خدمة المستشار الزراعي، التي تشمل تقليم الأشجار، وإزالة الأشجار والشجيرات، بالإضافة إلى توريد الشتلات الزراعية.

فيما أوضحت المهندسة رجاء النقبي، مدير إدارة الخدمات الهندسية، أن إجمالي الخدمات التي قدمتها الإدارة بلغ 122 خدمة، من بينها 67 طلب اعتماد مخططات صرف صحي للمشاريع، و38 طلب معاملة لمطابقة مخططات أو استلام نهائي للمشاريع السكنية.