«التوطين»: 2.8 مليون مستفيد من «توجيه» 2024

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة أكثر من مليونين و800 ألف عامل في القطاع الخاص من برنامج توجيه في العام الماضي، حيث أنجز مليون و500 ألف عامل متطلبات برامج توجيه بأنفسهم عبر برنامج «التوجيه الذاتي»، فيما أنجز الآخرون المتطلبات عن طريق زيارة مراكز توجيه المنتشرة على مستوى الدولة، البالغ عددها 330 مركزاً مخصصاً لتوجيه القوى العاملة.

واجبات والتزامات

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 9 ملايين عامل في القطاع الخاص استفادوا من برنامج توجيه منذ إطلاقه في عام 2018، حيث أسهم البرنامج في توعية القوى العاملة في الدولة من خلال برامج تنفذها مراكز توجيه لتعريفهم بتشريعات سوق العمل، بما في ذلك واجباتهم والتزاماتهم القانونية وحقوقهم، إلى جانب المعلومات الأساسية حول التقاليد والعادات المجتمعية في دولة الإمارات.

وتقدم مراكز توجيه برامج تدريبية موجهة للعمال الموجودين في الدولة، حيث يتم إشراكهم في هذه البرامج التي تتضمن أفلاماً توجيهية درامية تعرض داخل قاعات مصممة وفقاً لأحدث النظم المرئية والمسموعة مدبلجة لـ22 لغة، وذلك قبل أن يتم تسليم العمال عقود عملهم، سواء الجديدة أو التي يتم تجديدها، كما يتم التأكد من توقيع العمال على عقود عملهم في مراكز توجيه، وذلك لضمان اطلاعهم على اشتراطات وامتيازات العمل المنصوص عليها في العقود التي يجب أن تتوافق بنودها مع ما يرد في عرض العمل الذي يتلقاه العامل قبل الشروع في إقامة علاقة العمل التعاقدية، كعدد ساعات العمل وفترات الاستراحة وحظر العمل وقت الظهيرة والعطلات الرسمية والإجازات بأنواعها، وأهمية التسجيل في نظام حماية الأجور ونظام التعطل عن العمل، ونظام مكافأة الخدمة الاختياري.

الصحة والسلامة

ويسهم برنامج توجيه في توعية العاملين بالقطاع الخاص بطرق وقنوات التواصل مع الوزارة لتقديم الاستفسارات والشكاوى العمالية، وهو الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في استقرار علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال، وذلك في ضوء إدراك الطرفين حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض، إلى جانب أهمية اتباع إجراءات الصحة والسلامة في موقع العمل والخطوات المتبعة عند حدوث إصابات العمل، إضافة إلى تعريف العامل بالتزاماته تجاه صاحب العمل وتأدية الواجبات التي تنص عليها الوظيفة بحسب العقد الموقع بين الطرفين، إلى جانب تعريفه بالتزامات صاحب العمل تجاه العامل من حيث توفير بيئة العمل المناسبة التي تحافظ على صحة العامل وسلامته.