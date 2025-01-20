«تمكين المجتمع» تدعم 470 ألف سلعة للأسر المنتجة

أفادت وزارة تمكين المجتمع أن مشروع «971 من المجتمع» الرامي إلى تمكين الأسر المنتجة قد نجح في دعم 470 ألف سلعة وطنية بإجمالي 80 مليون درهم دخلاً محققاً لأصحاب هذه المشاريع، التي باتت جزءاً حيوياً من أجزاء الهرم الاقتصادي، ورافداً مهماً لمختلف قطاعاته.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز قدرات الأسر المنتجة التي تعمل تحت مظلتها بهدف ترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات من خلال مشاريع نوعية مدرة للدخل، تمتاز بتنوعها لتشمل العطور والأثاث والمهن الحرفية واليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات والإكسسوارات والمنتجات المنزلية، وغيرها من المهن التي تدخلهم عالم الأعمال من بوابة الوزارة.

وتوفر الوزارة منافذ بيع للأسر المنتجة من خلال المراكز والمعارض الدائمة والمؤقتة، إلى جانب عدد من منصات البيع الإلكترونية، وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى تعزيز قدرات الأسر، ورفدها بالأدوات اللازمة والمهارات المناسبة، بغية الارتقاء بمشاريعها وتطويرها، بما يقود إلى تحقيق مستهدفات الوزارة في التنمية والتمكين.

وكانت وزارة تمكين المجتمع قد أحدثت بعض الإجراءات التحسينية لتشجيع الأسر على المشاركة، تضمنت التحول الرقمي في الخدمات بنسبة مئة بالمئة، مع تقليص المدة الزمنية للتسجيل مئة بالمئة، مع إلغاء الاشتراطات غير الضرورية لزيادة تنوع المشاريع الوطنية تعزيزاً لتنافسيتها، وإلغاء المستندات المطلوبة بنسبة 100% من خلال الربط الشبكي مع الجهات، وتصفير الزيارات المتكررة بنسبة 100%، مع تقليص المدة الزمنية للتسجيل بنسبة 80%.

وتواصل وزارة تمكين المجتمع جهودها لتصميم وتطوير خدماتها لتتماشى مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين بطرق جديدة وفعّالة.