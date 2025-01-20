2.847 مليار درهم إنفاق «بيت الخير» لإسعاد 600 ألف أسرة وحالة

حققت جمعية «بيت الخير» خلال 35 عاماً طوتها من مسيرتها الخيرية والإنسانية، طفرة في العطاء والأداء، حيث طورت منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع الخيرية التي تحقق التكافل والتلاحم المجتمعي، وأنفقت قرابة 3 مليارات درهم أدخلت على إثرها السعادة لحوالي 600 ألف أسرة وحالة.

منظومة متكاملة

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، إن الجمعية طورت منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع الخيرية التي تحقق التكافل والتلاحم المجتمعي، وتنهض بأحوال أكثر الناس حاجة من خلال 28 مشروعاً يتم تنفيذها عبر نظام مؤسسي متكامل يضمن وصول المساعدات اللازمة للمستفيدين المستهدفين، بما يكفيهم ويسعدهم ويحافظ على كرامتهم، ويتم ذلك حسب دورة عمل تبدأ بالبحث الاجتماعي وتقرير المساعدة وصرفها من ميزانية كل مشروع، مشيراً إلى أنه وفقاً لدراسات مكتب الجودة، فقد بلغت نسبة رضا المتعاملين والمستفيدين المستحقين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 94 %، كما تجاوزت نسبة تحسين الخدمات 99 %، بنسبة أخطاء لا تزيد على 1 %.

رقم مهم

وأوضح أن «بيت الخير» حققت في إنفاقها رقماً مهماً أدخل السعادة والكفاية لحوالي 600 ألف أسرة وحالة تستحق العون، منهم آلاف الأسر المواطنة محدودة الدخل، التي تقاضت مساعدات نقدية بشكل شهري، وغيرهم من الأرامل والأيتام والطلبة والمرضى وأصحاب الهمم والغارمين والعمال المقيمين، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته «بيت الخير» على هؤلاء المستفيدين خلال 35 عاماً قرابة مليارين و847 مليون درهم، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز إنفاق الجمعية بنهاية العام الجاري 3 مليارات درهم.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي استفادت من الجمعية منذ التأسيس وحتى نهاية نوفمبر 2024 بلغ 569 ألفاً و682 أسرة وحالة، بعضهم تلقى مساعدات لسنوات تكررت بشكل شهري أو موسمي، وبعضهم تلقى مساعدات مقطوعة أو طارئة لمرة واحدة، وقد توزعت هذه الحالات بين 442 ألفاً و66 من المواطنين، أنفقت عليهم الجمعية مليارين و177 مليوناً و100 ألف درهم، بينما كانت الحالات المتبقية من المقيمين، وقد بلغ عدد المستفيدين منهم 127 ألفاً و616 أنفقت عليهم الجمعية 479 مليوناً و300 ألف درهم.

وذكر العوضي أن الجمعية طورت نظام محاسبي صارم يتوخى النزاهة ويخضع لأدق قواعد الحوكمة، وقد انتبهت «بيت الخير» مبكراً لضمان استدامة الأداء والعطاء، فأقامت الأوقاف المنتجة، وبنت الشراكات الناجحة، ونجحت في تنويع مواردها الخيرية من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة.

وأوضح أن «بيت الخير» تنفذ نشاطاتها ومشاريعها الخيرية من خلال خمسة أفرع رئيسية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا، وقد استهدف نشاط الجمعية دعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً، وتوفير المساعدات الإنسانية لكل محتاج على أرض الإمارات تحقيقاً للتكافل، وإرساء للأمن الاجتماعي.