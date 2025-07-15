إماراتي ينتج كميات وفيرة من الفواكه في مزرعته بالعين

حيث يولي المزرعة اهتماماً خاصاً من خلال الري والتربة وغير ذلك من الأمور التي تساعد على إنتاج أنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه بوفرة، وفي غير مواسمها المعتادة.
وشدد المزروعي على أن هدفه الأسمى من الزراعة في العين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لأسرته، قدر الإمكان، والمساهمة العملية والجادة في تعزير الأمن الغذائي الوطني.
وتناسب الفصول طوال العام. وأشار إلى أنه توجه للزراعة قبل 10 أعوام، وبدأ زراعة بعض الأنواع من الخضراوات والفواكه وحتى الزهور، وبمرور الأعوام ركز على زراعة أصناف من الفواكه وفي غير مواسمها كالتين،.
محفزاً أفراد المجتمع على الاهتمام بالزراعة المنزلية، وتحقيق الاستفادة من كل الوسائل التقنية والمعارف والمهارات والخبرات والتجارب الناجحة التي تولي أهمية كبيرة للاعتبارات البيئية وبما يحقق مبادئ الاستدامة في كل المجالات.