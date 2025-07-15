إماراتي ينتج كميات وفيرة من الفواكه في مزرعته بالعين

استطاع الشاب الإماراتي مروان سيف المزروعي وبدعم وتشجيع من والده زراعة بعض أنواع الفواكه كالعنب، والمانجو، والتين وبكميات وفيرة.

حيث يولي المزرعة اهتماماً خاصاً من خلال الري والتربة وغير ذلك من الأمور التي تساعد على إنتاج أنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه بوفرة، وفي غير مواسمها المعتادة.

وشدد المزروعي على أن هدفه الأسمى من الزراعة في العين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لأسرته، قدر الإمكان، والمساهمة العملية والجادة في تعزير الأمن الغذائي الوطني.

وقال: على الرغم من كوني موظفاً في أحد القطاعات في الدولة، إلا أنني أمارس الزراعة الحديثة بتقنيات متطورة وبدعم كبير من والدي، حتى أصبحت هواية ذات جدوى لي ولعائلاتي.

وأضاف: نجحت بزراعة العنب ولدي اليوم نوعان الأخضر وما يسمى الأحمر أو الأسود المحلي، ومن جانب آخر تحتضن المزرعة اليوم آلاف الشتلات من التين، وأشجار المانجو، وأعمل حالياً على تجربة أنواع زراعية مختلفة والبحث عن أصناف تتحمل أجواء الإمارات.

وتناسب الفصول طوال العام. وأشار إلى أنه توجه للزراعة قبل 10 أعوام، وبدأ زراعة بعض الأنواع من الخضراوات والفواكه وحتى الزهور، وبمرور الأعوام ركز على زراعة أصناف من الفواكه وفي غير مواسمها كالتين،.

محفزاً أفراد المجتمع على الاهتمام بالزراعة المنزلية، وتحقيق الاستفادة من كل الوسائل التقنية والمعارف والمهارات والخبرات والتجارب الناجحة التي تولي أهمية كبيرة للاعتبارات البيئية وبما يحقق مبادئ الاستدامة في كل المجالات.

وأشاد المزروعي بجهود الجهات المعنية في الدولة من خلال الحرص على تمكين المزارعين والأسر المنتجة والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية وأساليب زراعتها المستدامة، إلى جانب دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.