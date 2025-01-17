3721 مخالفة بيئية رصدتها «راقب» رأس الخيمة 2024

كشف المهندس خالد فضل العلي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن خدمة «راقب» البيئية رصدت خلال العام الماضي 3721 مخالفة بيئية، سجلتها في مختلف مناطق الإمارة.

مشيراً إلى أن تلك المخالفات في حال عدم تسجيلها كان سيترتب عليها تأثير مباشر على النظام البيئي من نباتات وطيور، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري والجمالي. وأكد العلي أن خدمة «راقب» ترتكز في عملياتها على رفع الوعي البيئي بضرورة حماية المناطق الطبيعية، التي تعد وجهة سياحية.

حيث يقوم مفتشو الخدمة بالتصدي للسلوكيات الطائشة، التي يرتكبها بعض مرتادي تلك الوجهات، من خلال رصد مخالفات التخلص العشوائي للنفايات في غير الصناديق المخصصة لها، ومراقبة مشاريع البناء وضبط صهاريج الصرف الصحي، التي تلقي بحمولتها في مناطق غير مصرح بها.

وأشار إلى أن مفتشي الخدمة سجلوا خلال العام الماضي 1621 مخالفة إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة.

حيث ترتفع وتيرة تلك المخالفات خلال فصل الشتاء مع زيادة عدد رحلات التخييم والعطلات، مؤكداً أن تلك السلوكيات تؤثر بشكل كبير على التربة، إلى جانب تشويه المظهر الحضاري، وإصابة الموجودين وخاصة الأطفال بالحروق في حال بقاء الفحم على حالة الاشتعال.

وأضاف: «تنتشر 20 دورية ضمن خدمة «راقب» البيئة على جميع مناطق الإمارة، بهدف التصدي لإلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الميادين العامة، والتي سجلت 1013 مخالفة، بالإضافة لتسجيل 106 مخالفات تسرب من المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي أو آبار الترشيح، إلى جانب رصد 97 مخالفة لتسرب أو سقوط الحمولة على الشارع العام أو الطرقات أو الميادين العامة أثناء السير سواء كانت صلبة أو سائلة، وسجلت عدد المخالفات المرصودة في جبل جيس خلال إجازة رأس السنة الجديدة 46 مخالفة».

وأكد العلي دور وتعاون أفراد المجتمع في دعم جهود المفتشين لرصد المخالفات البيئية بكل أشكالها، من خلال تصوير المخالفة والتواصل عبر الخط الساخن (8008118) لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالتعدي على البيئة والنظافة العام لنقلها إلى مفتشي الخدمة، بغرض التعامل معها.

مؤكداً أن الارتقاء بالخدمات الإلكترونية الذكية أسهمت في اختصار الوقت لأكثر من 90 % في تسجيل المخالفات البيئية، وإرسال رسالة نصية بإشعار المخالفة على هاتف مرتكب المخالفة مباشرة، تتضمن الموقع وصورة المخالفة.