سهيل الخييلي: تأشيرة صديق أو قريب تتيحلم الشمل والتعرف إلى الدولة

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات، للاستفادة من التسهيلات، التي تقدمها في إطار خدمة إصدار تأشيرة صديق أو قريب عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي للهيئة.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة لـ«البيان» أن خدمة تأشيرة صديق أو قريب واحدة من الخدمات الميسرة، التي تقدمها الهيئة للمتعاملين من المواطنين والمقيمين في إطار منظومة الخدمات الاستباقية والذكية.

مشيراً إلى أن تلك الخدمة تسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين بلم شمل الأسر والأصدقاء، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة دولة الإمارات، والتمتع بمزايا العيش والإقامة والاستثمار فيها.

وتتيح الهيئة خدمة إصدار تأشيرة صديق أو قريب وفق مواصفات وخيارات متعددة تناسب ظروف الأسر والمتعاملين، وتلبي تطلعاتهم المتنوعة، حيث يتم منح التأشيرة للأصدقاء والأقارب لسفرة واحدة أو عدة سفرات حسب الرغبة.

وتتوفر خيارات متنوعة لمدة إقامة صاحب التأشيرة في الدولة ما بين 30 و60 و90 يوماً، كما تبلغ مدة صلاحية التأشيرة قبل دخول الدولة إلى 60 يوماً، ويمكن تمديد التأشيرة خلال مدة البقاء داخل الدولة حسب المدد المقررة. وطالب اللواء سهيل سعيد الخييلي جميع المتعاملين الحاصلين على تأشيرة صديق أو قريب بضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في التأشيرة أو تمديدها قبل الموعد المحدد لانتهائها في حالة الرغبة في ذلك.

مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق الغرامات الإدارية المقررة حسب اللوائح والأنظمة عند انتهاء أو إلغاء التأشيرة، وعدم مغادرة الدولة أو تعديل الوضع. ويمكن للمتعاملين الحصول على الخدمة بإجراءات سهلة ومبسطة، من خلال دخول المتعامل باستخدام الهوية الرقمية إلى الحساب الخاص به بالموقع الإلكتروني smartservices.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEICP.

واختيار خدمة إصدار تأشيرة صديق أو قريب وتحديد نوع التأشيرة (صديق - قريب) ونوع السفرة (واحدة – عدة سفرات) ومدة البقاء (30 – 60 – 90 يوماً)، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات، والتأكد من دقة البيانات المدخلة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل قبل تسديد الرسوم.

ويشترط للحصول على تأشيرة زيارة صديق أو قريب وجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر للمستفيد من التأشيرة، وتذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة، وتأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة، وأن يكون صاحب التأشيرة صديقاً لمواطن أو قريباً له أياً كانت درجة القرابة.

أو أن يكون قريباً لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى أو الثانية، شريطة أن يشغل الأجنبي المقيم إحدى وظائف المستوى الأول أو الثاني وفق التصنيف المعتمد لدى الهيئة، إضافة إلى استيفاء الرسم والضمان المالي، أما إذا كان طالب التأشيرة زوجة أجنبية بغرض زيارة زوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيشترط أن يكون لديها إقامة سارية في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.