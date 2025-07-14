«السلامة الغذائية» تعتزم إنتاج 3 آلاف ملكة نحل خلال الخريف

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عزمها إنتاج 3 آلاف ملكة نحل إماراتية من الجيل العاشر خلال موسم الخريف القادم في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر ليصل إجمالي عدد الملكات التي تم إنتاجهن منذ بداية العام الجاري إلى نحو 5300 ملكة، وأوضحت الهيئة أنها أنتجت في موسم الربيع ما يقارب 2300 ملكة نحل، ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المستمرة في تطوير سلالة النحل الإماراتية لضمان استدامة تربية النحل في الدولة وتقليل الاعتماد على استيراد خلايا النحل من الخارج، ما سيسهم في دعم الأمن الغذائي بطريقة مستدامة.

وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بقيمة العسل الإماراتي ومكانته الفريدة، أعدَّت الهيئة فيديو توعوياً يستعرض تنوع العسل المنتج في مختلف بيئات الدولة، حيث تختلف النكهات باختلاف التضاريس من جبال العين وصحراء أبوظبي إلى شواطئ القرم، وتشمل أبرز الأنواع: عسل السمر، عسل السدر، عسل الغاف، عسل القرم، وعسل الزهور البرية. كما يسلط الفيديو الضوء على دور النحالين وملكات النحل في إنتاج هذا الرحيق الثمين، ويبرز جهود الهيئة في تطوير سلالة النحل الإماراتية، وأهمية العسل كمصدر طبيعي غني بمضادات الأكسدة وذي فوائد صحية متعددة. ويحمل الفيديو رسالة توعوية مفادها أن حماية النحل تمثل سلوكاً حضارياً يضمن استدامة التنوع البيولوجي والأمن الغذائي في الدولة.

وأصدرت الهيئة دليلاً علمياً متكاملاً بعنوان «النحل وتربية نحل العسل في دولة الإمارات»، وهو أول إصدار علمي من نوعه محلياً، يسلط الضوء على التنوع الحيوي لأنواع النحل، وأساليب الإدارة المستدامة للخلايا، والتحديات البيئية التي تواجه قطاع تربية النحل في الدولة. وقد أُرفق الإصدار بكتيّب توعوي مخصص للأطفال لتعريفهم بأهمية النحل وطرق إنتاج العسل بأسلوب مبسّط وتعليمي.