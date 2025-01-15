مختصون يحذّرون من «عشوائية» تقليم أشجار الغاف

أكد عدد من المختصين الدور المهم والفعّال الذي تلعبه أشجار الغاف في تعزيز التوازن البيئي، بما تمتاز به من قوة تحملها للظروف كافة التي تحيط بالبيئة الصحراوية، مشددين على أن تقليم الغاف بطريقة عشوائية وغير علمية من شأنه أن يضر بالبيئة.

ونبه الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية إلى ضرروة الالتزام بتعليمات تلك الجهات، بعدم قطع وتقليم أشجار الغاف بطريقة عشوائية، حيث تتم عملية التقليم دون الإضرار بجسم الشجرة التي تعد جزءاً مهماً في النظام البيئي الصحراوي.

وأوضح الدكتور صالح البلوشي، عضو مجلس إدارة بجمعية أصدقاء البيئة الإماراتية أن شجرة الغاف تعد من الموارد الثقافية الأصيلة التي عاصرت تاريخ دولة الإمارات، وهي كسائر الأشجار التي تتطلب العناية والاهتمام بها، وهذا ما نلاحظه من خلال قيام الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة خلال الفترة الحالية بإطلاق مبادرات وحملات تخصصية تعنى بالاهتمام بها وتقليمها، حيث يسهم تقليم الأشجار بشكل عام في تقويتها والحفاظ عليها، مع ضرورة مراعاة أسس التقليم والذي يصدر من الجهات المخولة.

وأشارت خديجة درويش كرم القبيسي، مواطنة صاحبة مزرعة، إلى أن الإمارات توصي بالاهتمام بأشجار الغاف ورعايتها، ووجهت بعدم قطعها، لذلك تولي الجهات المعنية اهتمامها بهذه الأشجار، حفاظاً على قيمتها التاريخية والبيئية.

وأكدت أن الحملات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة والتي تستهدف أشجار الغاف، تأتي للحفاظ على الغاف، وتقليمها طبقاً للأصول العلمية والشروط الصحيحة.

وأضافت القبيسي: إن الغاف شجرة صديقة للبيئة، ومن أفضل الأشجار التي تتأقلم مع مناخ دولة الإمارات وتتحدى عواقبه من رطوبة وجفاف وحرارة.

وأكد عبدالله المر الكعبي، الباحث في التراث الإماراتي، أن حملات تقليم أشجار الغاف هي أساساً تأتي في إطار إحياء لعادة متوارثة كان يمارسها مواطنو الدولة قديماً، لا سيما فئة كبار المواطنين، وهي تقليم أشجار الغاف في فصل الشتاء.

وأضاف الكعبي: إن عملية تقليم أشجار الغاف تتم من خلال استخدام «الخصين»، وهي الأداة المستخدمة لقطع الأشجار، كما أن المتعارف عليه بأن شجرة الغاف تشكل أهمية كبيرة في الموروث الثقافي والزراعي للدولة، إضافة إلى الدور المهم لنمط الحياة القديم في الحفاظ على استدامة الموارد.

وفي الإطار أطلقت بلدية مدينة العين حملة تقليم أشجار الغاف من 10 يناير الجاري حتى 28 فبراير المقبل، ونبهت الجمهور عبر حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات لتقليم أشجار الغاف، ومنها الالتزام بالمدة المحددة، واستخدام أداة «الخصين – الفأس الصغيرة» إلى جانب بيانها لأبرز إرشادات تقليم أشجار الغاف.

والتي تتمثل بعدم السماح بالتقليم على الشوارع الرئيسة وجوانب المماشي، وألا تتجاوز نسبة التقليم 20 % من أفرع الشجرة، وأن يكون التقليم في الأفرع الثانوية من الأشجار وتجنب قطع الأفرع الرئيسة للأشجار، وأن يكون التقليم بشكل منتظم من جميع الأطراف في الأفرع الثانوية للمحافظة على الشكل الجمالي للغاف.