تبسيط إجراءات «طلب منحة الزواج» وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية

استعرضت وزارة تمكين المجتمع نتائج تطوير إجراءات وعمليات خدمة طلب «منحة الزواج» الرامية إلى مساعدة الشباب لبداية حياة زوجية وأسرية مستقرة، من خلال تقديم الدعم المالي لهم، جنباً إلى جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة متماسكة والحفاظ عليها.

وأوضحت الوزارة عبر منصتها على إنستغرام أن الإجراءات التطويرية التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية تهدف لرفع جودة حياة المجتمع، متضمنة تخفيض المستندات المطلوبة 63 %، وتقليص المدة الزمنية بنسبة 70 %، مع تبسيط إجراءات طلب الخدمة والاستباقية في منصة «أسرتي»، مع إلغاء الاشتراطات غير الضرورية وتصفير الزيارات 100 %، وصرف «المنحة» للمستحقين خلال 10 أيام عمل.

وبينت الوزارة أنها عملت على إعادة هندسة وتصميم إجراءات الخدمة وفقاً لاحتياجات المتعاملين، والربط الشبكي والتكامل مع 50 جهة ذات العلاقة، و80 جهة لتبادل البيانات والمعلومات.

وتصرف منحة الزواج، وقيمتها 70 ألف درهم، مرة واحدة بناء على عدد من الشروط، منها أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم.

وتركز الوزارة بشكل متوازٍ لتقديم الدعم المادي على محور رفع سقف الوعي لدى الشباب المقبلين على الزواج من خلال برنامج «إعداد» لتأهيل الشباب، عبر دورات تزود المنتسبين بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة من مختلف الجوانب الحياتية، يقدمها نخبة من الاختصاصيين الأسريين، وحضورها إجباري لمستحقي المنحة.