«عجمان التطوعي» ينفذ 25 مبادرة بـ1500 ساعة تطوعية 2024

أنجز فريق «عجمان التطوعي» المعتمد من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي 25 مبادرة، خلال العام الماضي، استهدفت مختلف شرائح المجتمع، ومنها كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأيتام ومرضى السرطان، لتعزيز وتمكين العمل التطوعي في الدولة.

وقال محمد حمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس الفريق: «أنجزنا 1500 ساعة تطوعية من خلال إطلاقنا وتنفيذنا لـ 25 مبادرة إنسانية ومجتمعية العام الماضي، الأمر الذي يجعلنا في العام الجاري أمام مسؤولية كبيرة بضخ المزيد من الجهود، التي تسهم في تعزيز روح العمل التطوعي، وغرس المسؤولية المجتمعية في نفوس النشء والشباب».

وأضاف: «من أبرز المبادرات ، إطلاق «جمعة الخير» بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية بشرطة عجمان، في بادرة إنسانية، توجت بتحقيق أهداف سامية تمثلت في تعزيز الروابط المجتمعية، ونشر روح العطاء، وإدخال البهجة والسرور على قلوب المصلين، والتخفيف عنهم من حرارة الجو، حيث تم توزيع 500 وجبة ومشروبات باردة بعد أداء صلاة الجمعة، والتي نجحت وبغضون 10 دقائق فقط من تحقيق أهدافها».