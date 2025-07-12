مذكرة تفاهم لتيسير بناء المساجد في رأس الخيمة

وقّعت دائرة الخدمات العامة في حكومة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات تصميم وبناء المساجد في الإمارة، وذلك ضمن مبادرة «تيسير بناء المساجد».

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات المرتبطة باعتماد التراخيص، وتقديم الدعم الفني والمعماري اللازم، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع المساجد، وتسريع وتيرة إنجازها، إضافة إلى دعم جهود المحسنين والمتبرعين عبر إزالة التحديات التي قد تواجههم أثناء مراحل التصميم أو التنفيذ.

وأكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، أهمية هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الدائرة بدعم المبادرات المجتمعية والوطنية التي ترتقي بجودة الحياة وتعزز من القيم الدينية والإنسانية.

لافتاً إلى أن الدائرة ستعمل من خلال هذه الشراكة على تسهيل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة ببناء المساجد، وتوفير مسارات سريعة ومعتمدة لضمان إنجاز المشاريع بكفاءة عالية وبأفضل المعايير.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه حكومة رأس الخيمة نحو تمكين العمل الخيري وتنظيمه، من خلال وضع أطر واضحة ومحفّزة تُسهّل على المحسنين وأهل الخير تنفيذ مبادراتهم المجتمعية، وخصوصاً ما يتعلق ببناء المساجد، بوصفها ركيزة أساسية في الحياة الروحية والاجتماعية، وتضمن توزيع المساجد وفق احتياجات المناطق، بما يُسهم في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، وترسيخ الهوية الوطنية، وحفظ القيم الدينية التي تقوم على التسامح والتكافل والتراحم.