Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

بلدية رأس الخيمة «ترقّم» 799 مبنى في 6 أشهر

undefined's profile picture

أحمد أبو الفتوح

رأس الخيمة

أعلن مركز نظم المعلومات الجغرافية في دائرة بلدية رأس الخيمة عن الانتهاء من تركيب 799 لوحة ترقيم جديدة للمباني خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار استكمال مشروع العنونة والإرشاد المكاني الذي تنفّذه البلدية ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية المكانية في الإمارة.

وأوضح المركز أن عملية التركيب استندت إلى شهادات إنجاز البناء الصادرة حديثاً، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات الجغرافية وفقاً لأحدث التطورات العمرانية، ويسهم في تحقيق تغطية شاملة لكافة المباني في الإمارة.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة العناوين والإرشاد المكاني، حيث تسهم لوحات الترقيم الجديدة في تسهيل حركة التنقل والوصول داخل الإمارة، وتدعم الجهات الحكومية والخدمية في تقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.