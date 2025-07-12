5100 زيارة توعوية نفذتها حملة «العين تستاهل» خلال شهرين

تواصل بلدية مدينة العين الخضراء فعالياتها ضمن حملة «العين تستاهل»، والتي تمتد إلى نهاية العام الحالي، لتعزيز النظافة والمظهر الحضري في منطقة العين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المشهد الحضري بالإمارة.

ويعكف طاقم عمل «العين تستاهل» على تنفيذ سلسلة استثنائية من البرامج والمبادرات والفعاليات والزيارات الميدانية، التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع.

حيث سجلت الحملة خلال شهري مايو ويونيو أكثر من 5100 زيارة ميدانية توعوية، شملت الأحياء السكنية والمناطق الصناعية والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية، وذلك بالتعاون مع 15 جهة.

وفي هذا الإطار قال راشد مصبح المنعي، المدير العام لبلدية مدينة العين: «انطلقت حملة «العين تستاهل»، تحت شعار « كن جزءاً من المدينة، وحافظ على نظافتها»، وهي حملة توعوية مجتمعية متكاملة تنظمها بلدية مدينة العين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.

ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة العين، والحد من مظاهر التشوّه البصري في المدينة».

واعتمدت حملة «العين تستاهل» على منظومة شاملة ومتكاملة من وسائل التوعية الفعالة، تضمنت الزيارات الميدانية، ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة، والملصقات التوعوية، وشاشات الإعلانات الذكية، والمطويات التوعوية.

كما حرصت البلدية أيضاً على توعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحه بالحملة وأهدافها من خلال الملتقيات السكانية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ورش تفاعلية هادفة.