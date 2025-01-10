40,712 معاملة و169,729 مشتركاً عبر منصة «معاشي» منذ إطلاقها

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن حجم الأعمال المنجزة عبر منصة «معاشي» منذ إطلاقها في 28 أكتوبر 2024. وأوضحت الهيئة أن عدد الخدمات المنجزة بلغ 40,712 معاملة، فيما وصل عدد المؤمن عليهم المسجلين في المنصة إلى 169,729 مشتركاً، بزيادة قدرها 17.8 % عن العدد قبل الإطلاق، كما بلغت نسبة سداد الاشتراكات لأصحاب الأعمال من خلال المنصة 86 %.

وأكدت الهيئة أنها مددت فترة السداد لجهات العمل عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 لاستيعاب التغييرات الجديدة على آلية السداد عبر المنصة، والتي شهدت أيضاً صرف أول معاش تقاعدي بقيمة 1,609,246,530 درهماً عن شهري نوفمبر وديسمبر 2024.

جاءت هذه التفاصيل خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة بحضور مديرها العام، فراس عبدالكريم الرمحي، والمديرين التنفيذيين. وأكد فراس عبدالكريم الرمحي أن منصة «معاشي» تعد تجسيداً لطموحات الهيئة في تحسين رحلة المتعاملين، مؤكداً أن التطوير سيستمر استناداً إلى المقترحات والملاحظات الواردة. وأضاف: «معظم التحديات التي نواجهها ترتبط بجودة البيانات، حيث تعتمد تنقية البيانات على تعاون أصحاب العمل، إذ يجب تحديث البيانات الواردة للهيئة واعتمادها لضمان استمرارية التسجيل».

وأشار الرمحي إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية من خلال تمرير المعلومات الوظيفية والشخصية عبر المؤمن عليهم، مما يتيح لهم مراجعتها والموافقة عليها بدقة. وفيما يخص المتقاعدين، قال: «نسعى لتخفيف التكاليف المالية عليهم عبر تقديم خدمات مميزة وآمنة تضمن سهولة الوصول إلى حقوقهم وبياناتهم الشخصية والوظيفية».

وتطرق الملتقى إلى أسباب الانتقال إلى منصة «معاشي»، حيث أكدت الهيئة أن التحول الرقمي جاء استجابة للحاجة إلى منصة متكاملة تستوعب النمو المتزايد في عدد المتعاملين، وتضمن تقديم خدمات بكفاءة أعلى.

وقالت: المنصة الجديدة تتيح الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لضمان دقة البيانات وسرعة تنفيذ العمليات، كما أنها تعزز الشفافية من خلال تمكين المؤمن عليهم من الاطلاع على بياناتهم واعتمادها بسهولة، علاوة على اطلاع المؤمن عليه على البيانات المدخلة من قبل صاحب العمل بسهولة وشفافية واعتمادها، مع توفير طاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 220 ألف متعامل.

وأوضحت أن التحول الرقمي يضمن أتمتة العمليات التشغيلية بالكامل، بما في ذلك احتساب الاشتراكات وسدادها بدقة وسهولة، مع توفير خدمات ذاتية وآمنة لجميع المتعاملين على مدار الساعة.