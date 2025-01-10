8 اشتراطات للوقاية من مخاطر تقلبات الطقس

حددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، 8 اشتراطات يجب على أفراد المجتمع وقائدي المركبات اتباعها للوقاية من مخاطر تقلبات الطقس، وهي إتاحة المجال للمعدات والآليات الخاصة بعمليات سحب تجمعات مياه الأمطار، وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية الجبلية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد عن مواقع الأشجار تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، والحفاظ على مسافة آمنة كافية وبين السيارات الأخرى عند قيادة المركبة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، مع ضرورة البقاء في المنازل عن هطول الأمطار حفاظاً على سلامة الجميع، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بدء انتشار فرق الطوارئ للتعامل مع كميات مياه الأمطار التي شهدتها الإمارة، أمس، تنفيذاً مع الخطط المسبقة التي انطلقت مع بداية الشتاء، حيث تم توزيع المعدات والآليات المتنوعة من صهاريج ومضخات متحركة بالإضافة للمعدات والآليات الثقيلة والخفيفة المدعومة بالعمال والفنيين لضمان سرعة سحب تجمعات المياه فور تجمعها، بالإضافة إلى انتهاء الفرق المتخصصة من تطهير وتنظيف مجاري الأودية والمناهل لتسهيل نقل تجمعات المياه إلى المواقع الخاصة بالتصريف.

وأشارت إلى أن مركز غرفة الاتصال الطارئ بالدائرة يعمل على مدار الساعة عبر الرقم 8008118، بتلقي اتصالات الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية، وتسهيل تحريك الفرق الميدانية للتعامل مع تجمعات المياه وتساقط الأشجار وغيرها من التحديات التي تفرضها تقلبات الطقس، مشيرة إلى ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة. شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وساهمت كميات الأمطار في جريان الشعاب الجبلية وتوفير أجواء خلابة أمام عشاق الطبيعة، بالإضافة لدورها في زيادة مخزون المياه الجوفية التي تساعد في تحسين جودة التربة الزراعية، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

ووفقاً للموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، سجلت بيانات المركز أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 5.8 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة خلال الساعة السادسة و45 دقيقة، كما سجلت منطقة ركنة «العين» المعدل نفسه في الساعة السادسة و30 دقيقة، وتنفرد قمة جبل جيس بخصوصية كبيرة لدى عشاق الطبيعة على مدار العام للاستمتاع بالمشاهد الخلابة وملامسة الغيوم البيضاء.