«بيت الخير» تطلق حملتها الرمضانية وتستهدف إسعاد 62 ألف أسرة وحالة

أطلقت جمعية «بيت الخير» حملتها الرمضانية الجديدة للعام 2025 تحت شعار «حَقٌّ مَّعْلُوم» التي بدأت في الأول من يناير وتستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك، بهدف إسعاد ما يزيد على 62 ألف أسرة وحالة، حيث رصدت الجمعية أكثر من 65 مليون درهم لتنفيذ الحملة.

وقال عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية إنه تم تخصيص 65.7 مليون درهم، بزيادة حوالي 17 مليون درهم عن حملة العام الماضي، التي أنفقت 48.8 مليوناً، مؤكداً أن إطلاق شعار حق معلوم على الحملة للعام الثاني جاء تجسيداً لالتزام «بيت الخير» وجمهورها من الداعمين والشركاء والمحسنين الخيرين بهذا الحق، الذي كفله الله تعالى في كتابه العزيز للسائل والمحروم، ومن في حكمهما من الأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر حاجة في مجتمع الإمارات.

ميزانية تقديرية

وأشار خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في ندوة الثقافة والعلوم بدبي أمس إلى أن ميزانية الحملة التقديرية لهذا العام تشمل تخصيص 6 ملايين درهم لمشروع المير الرمضاني و10 ملايين لمشروع إفطار صائم، مبيناً أن الجمعية ستقيم لهذا المشروع 4 خيم رمضانية لتوزيع ما لا يقل عن مليون وجبة إفطار، بمعدل ما بين 35 – 36 ألف وجبة يومياً، بالإضافة إلى رصد 2 مليون لزكاة الفطر، و5 ملايين لإطلاق سراح الغارمين المحبوسين بسبب مديونيات ثقيلة حتى يعودوا لأسرهم، وينعموا بقربهم في رمضان والعيد.

ولفت العوضي إلى أن ميزانية هذا العام تميزت برفع حجم الدعم الإنساني إلى 36 مليون درهم، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات المساعدة ولإسعاد أكبر عدد ممكن من المستحقين، وبشكل خاص المرضى المحتاجين، معلناً عن إطلاق برنامجين جديدين لجمع التبرعات من أجل دعم مشروع «علاج» لدعم المرضى، وهما برنامج «ميادين الخير» على قناة القرآن الكريم، التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، وبرنامج «حق معلوم» على إذاعة نور دبي، التابعة لمجموعة دبي للإعلام، كما نوه باستمرار الدعم النقدي والغذائي للأسر المواطنة الأكثر دخلاً خلال الشهر الفضيل، والذي سيصل إلى6.7 ملايين درهم.

وتوجهت جمعية دار البر بخالص الشكر والعرفان للمحسنين والداعمين والشركاء الذين كانوا دائماً وراء ما تنجزه الجمعية وتحققه من نجاحات، منها فوز الجمعية بجائزة الشارقة للعمل التطوعي كأفضل جهة خيرية أهلية في الإمارات، وتجديد شهادة «الآيزو» للمسؤولية المجتمعية، ودعت أهل الفزعة والجود في إمارات الخير والعطاء، إلى دعم الحملة الرمضانية حتى تحقق الهدف المرجو منها، وتساهم في مسيرة النمو الإنساني المستدام.