2.1 مليون طلب تصديق مستندات في «الخارجية» خلال 2024

بلغ إجمالي عدد طلبات تصديق المستندات والوثائق الرسمية بأنواعها المختلفة عبر خدمة «تصديق المستندات» التابعة لوزارة الخارجية خلال العام الماضي مليونين و135 ألفاً و872 طلباً.

وبخصوص مواقع توزيع وتقديم الطلبات، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها عبر قنوات الوزارة خارج الدولة 928 ألفاً و801 طلب، مقابل مليون و207 آلاف و157 طلباً تم تقديمها من داخل الدولة.

وتفصيلاً، أشارت أحدث الأرقام الإحصائية التي نشرتها وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى تسجيل العام الماضي 2024، زيادة في عدد الطلبات المقدمة لخدمات تصديق المستندات بالمقارنة مع عام 2023، حيث ارتفع عدد الطلبات من 500 ألف و579 طلباً في عام 2023 إلى مليونين و135 ألفاً و872 طلباً في العام الماضي، بزيادة قدرها مليون و635 ألفاً و293 طلباً.

وبحسب الأرقام فقد ارتفع عدد طلبات تصديق المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية من 216 ألفاً و305 طلبات في 2023 إلى مليون و949 ألفاً و269 طلباً في 2024، في الوقت الذي سجلت فيه طلبات تصديق المستندات التجارية 284 ألفاً و274 طلباً في عام 2023، مقابل 186 ألفاً و503 طلبات في 2024.

ووفقا لآخر إحصائيات بيانات تصديق المستندات لوزارة الخارجية، بلغ عدد المستخدمين لخدمة التصديقات للوزارة خلال العام الماضي 247 ألفاً و408 مستخدمين، منهم 210 آلاف و728 مستخدماً من الأفراد، و36 ألفاً و680 مستخدماً من الشركات.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن أكثر 3 أنواع مستندات الأحوال الشخصية يتم طلب التصديق عليها خلال العام الماضي هي «الشهادات الدراسية لكافة المراحل، والتقارير الطبية والشهادات الصحية، شهادات إثابة الحالة الاجتماعية».

بينما أكثر 3 أنواع من المستندات التجارية يتم طلب التصديق عليها هي «وكالة تجارية مصدقة مسبقاً، وكالة تجارية خاصة أو عامة، النظام الأساسي وعقود التأسيس للشركات».

ودعت الوزارة كافة الأفراد والشركات إلى التقديم على خدمة التصديق الإلكتروني بكل سهولة عبر خدماتها الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك 5 خطوات لإتمام عملية التصديق تشمل «التسجيل عبر النظام الإلكتروني، وتعبئة البيانات في الطلب، دفع الرسوم، ومن ثم إرسال رسالة تأكيد النجاح في التقديم على الخدمة، وتسليم المستندات وتسلمها للتصديق من خلال خدمة التوصيل».