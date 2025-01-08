سهيل المزروعي: 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة 3 سدود بتكلفة 421 مليون درهم

كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن قيام الوزارة بالعمل حالياً على إنشاء عدد 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة بتكلفة 421 مليون درهم.

وأفاد اليوم (الأربعاء) في رد كتابي على سؤال مقدم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول " رفع الطاقة الاستيعابية للسدود"، أن السدود في الدولة يتم تصميمها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية بما يتناسب مع معدلات المطرية حيث تساهم هذه السدود في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون المائي في الدولة وفي ظل التغيرات المناخية العالمية مع زيادة معدلات الأمطار، قامت الوزارة باتخاذ إجراءات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، شملت تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة.

وبين معاليه بأن الإجراءات تضمن تنفيذ دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي تقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويتم من خلال هذه الدراسات الاعتماد على أحدث المعايير العالمية وبرامج التصميم الحديثة للمنشآت المائية المستدامة وتشمل السدود، والحواجز المائية والقنوات المائية، وبما يضمن حماية المناطق المتضررة جراء المنخفضات المطرية الاستثنائية.

وقال إن العمل حالياً يجري على تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناء على مخرجات الدراسات بتمويل من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وتشمل هذه الحزمة إنشاء عدد 20 عدد منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة بتكلفة 421 مليون درهم.