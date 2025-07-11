بلدية رأس الخيمة تشدد الرقابة على مصانع الخرسانة ومختبرات البناء

نفذت بلدية رأس الخيمة عمليات رقابة فنية وتقييماً شاملاً على مصانع الخرسانة الجاهزة والهياكل الخرسانية مسبقة الصب، إلى جانب مختبرات فحوصات التربة ومواد البناء العاملة في الإمارة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت البلدية أنها ستبدأ، اعتباراً من الربع الأخير من العام الجاري، تطبيق إلزامية الحصول على الاعتمادات الفنية المسبقة قبل مباشرة أي أعمال وذلك كإجراء وقائي يعزز جودة التنفيذ، ويحد من المخاطر الإنشائية الناجمة عن ضعف الفحص أو عدم توافق المواد مع المواصفات المعتمدة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤيتها المؤسسية لتبني أفضل الممارسات العالمية في الرقابة على جودة مشاريع البناء، ودعم التحول نحو نماذج البناء الحديث القائمة على الابتكار والاستدامة، وذلك ضمن توجه استراتيجي متكامل للبلدية يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الإنشائية في الإمارة، وضمان التزام جميع الأطراف الفاعلة بأعلى المعايير الفنية والهندسية.