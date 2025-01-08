233 عينة فحصتها بلدية دبي في «مهرجان حتا للعسل»

أجرى مختبر دبي المركزي فحوصات مخبرية لـ 233 عينة من منتجات العسل، خلال مشاركته في الدورة التاسعة لمهرجان حتا للعسل، تضمنت تحليل ما يزيد على 13 ألفاً و717 مركب عنصر، منها نسبة السكريات، التي تشمل نسبة الفركتوز والجلوكوز والسكروز، وفحوصات مادة الـ(HMF)، التي تبين جودة تخزين عينة العسل، بالإضافة إلى فحوصات التأكد من بقايا العقاقير الطبية كالمضادات الحيوية والفطريات والخمائر والبكتيريا.

فحوصات مجانية

وقالت هند محمود، مدير إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي: «إن مختبر دبي الذكي المتنقل وفر فحوصات مجانية للعسل طيلة أيام المهرجان، حيث استقبل الفاحصون أكثر من 233 عينة من الزوار، الذين حرصوا على فحص منتجات العسل والتأكد من جودتها قبل شرائها، لافتة إلى أن النتائج الخاصة بالفحوصات تم توفيرها خلال 15 دقيقة من استلام العينة، باستثناء فحوصات البكتيريا، التي كانت يستغرق تحضيرها مدة زمنية أكبر، تتراوح بين 3 ساعات إلى 24 ساعة، وذلك لأن الفحص يتطلب زراعة البكتيريا، للتأكد من سلالتها وتركيزها بالمنتجات».

وأشارت إلى أن مختبر دبي المركزي، دشن، خلال مشاركته في النسخة التاسعة من «مهرجان حتا للعسل»، «روبوتاً» ذكياً لتسريع عملية تحضير عينات العسل للفحص، والذي أسهم بشكل كبير في اختصار الوقت الزمني اللازم لتحضير العينات، التي كانت تستغرق سابقاً 15 دقيقة لتحضير العينة الواحدة، ولكن باستخدام الروبوت أصبح يتم تحضير 12 عينة، خلال نفس المدة الزمنية، هذا إضافة إلى مساهمته في تحقيق صفر أخطاء، كون تحضير العينات يتم بصور آلية دون أي تدخل بشري، ما أسهم في تحقيق دقة وكفاءة للفحوصات المخبرية على النحو الأمثل.

جودة عالية

وذكرت هند محمود أن الفحوصات تسهم في دعم ترويج وتسويق المنتج المحلي، وتزيد من تنافسية النحالين لإنتاج عسل ذي جودة عالية، باعتبار أن الفحوصات المخبرية، التي تحلل المركبّات والعناصر في العسل، تمنحهم خبرة في التعرف على مكونات كل صنف من العسل، الذي ينتجونه، ومدى مطابقته واستيفائه للمواصفات القياسية المعتمدة، لافتة إلى أن النتائج المتفاوتة في منتجات العسل، التي يقدمها المشاركون في المهرجان، تشجعهم على تبادل الخبرات والمعرفة في عالم تربية النحل، وتدفعهم إلى تبني أفضل الممارسات، والأساليب التي تسهم توفير منتج محلي يتمتع بجود عالية.