اشتراطات التخييم برأس الخيمة.. ضمان لسلامة المرتادين

تشهد إمارة رأس الخيمة إقبالاً متزايداً على التخييم في مختلف المناطق الطبيعية الجبلية والصحراوية، ما دفع الجهات المعنية إلى وضع اشتراطات وضوابط، تهدف إلى تنظيم هذا النشاط وحماية البيئة، بالإضافة إلى ضمان سلامة وأمن مرتادي المخيمات.

وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية الإمارة، أن الدائرة أصدرت حزمة من الاشتراطات التي تهدف إلى مواجهة العشوائية في اختيار مواقع التخييم، حيث أصبحت المخيمات العشوائية تشكل تحدياً كبيراً للبيئة المحلية والمرافق العامة، كما قد تشكل تهديداً لسلامة المتنزهين والمقيمين في تلك المناطق.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة قبل نصب المخيمات، لتحديد الأماكن المسموح بها، وتفادي المخاطر البيئية مثل الحرائق أو الإضرار بالنظام البيئي المحلي، مشيراً إلى حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات، خلال إقامة المخيمات الشتوية المؤقتة، التي تم تحديد مواقعها على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد.

وذكر أن الدائرة أصدرت منذ بداية فصل الشتاء 279 تصريحاً، وفق 14 معياراً أساسياً لإصدار تصريح إقامة خيمة بمنطقة التخييم، منها ضرورة الالتزام بحدود الموقع طبقاً للتصريح، واستخدام سياج من مواد مؤقتة لا تحجب الرؤية، مع التزام صاحب التصريح بإزالة المخيم، وإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها، خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ انتهاء التصريح، وفي حال عدم الالتزام، تتم إزالة المخيم ومصادرة محتوياته بواسطة الفرق المختصة في بلدية رأس الخيمة، عطفاً على مصادرة قيمة التأمين، ولا يحق لصاحب المخيم المطالبة بها، ولا الحصول على تصريح مخيم شتوي مستقبلاً، وإلغاء الطلب تلقائياً في حال عدم سداد الرسوم، خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماد الطلب.

وأكد الزعابي ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية، التي تنص على عدم الإضرار بالبيئة الصحراوية، وعدم إشعال النار على الرمال بشكل مباشر، واستخدام «الكانون» أو الموقد في الشواء، والتخلص من مخلفات الشواء والفحم بطريقة مناسبة وعدم تركها في الموقع، والالتزام بنظافة المخيم، وعدم رمي المخلفات، وإزالتها، ونقلها بواسطة صاحب التصريح إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، مشدداً على ضرورة التزام المركبات بالاصطفاف بشكل منظم في منطقة المواقع، وعدم قيادة الدراجات الرملية داخل المنطقة.

إجراءات السلامة

من جانبه، أكد العقيد سالم راشد الشاعر النعيمي، مدير إدارة الدفاع المدني في الإمارة، حرص الإدارة تنفيذ حملة توعوية لأصحاب المخيمات الشتوية، وعدد من العزب لحث أصحابها والمقيمين فيها على الالتزام بالاشتراطات الوقائية والسلامة المخصصة لهذه المخيمات، وضرورة الالتزام الكامل بتطبيقها، مشيراً إلى أن الاشتراطات تضمنت دعوتهم للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بالمخيمات.

سياحة داخلية

وقال إياد راسبيه، نائب الرئيس في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن المخيمات الشتوية تلعب دوراً محورياً في تعزيز السياحة الداخلية في الإمارة، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الجهات المختصة، حيث تستقطب العائلات والمغامرين على حد سواء، وتسهم في تقديم تجربة مميزة تجمع بين الطبيعة الخلابة والأنشطة الترفيهية.