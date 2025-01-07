Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

من هو عبدالله أمين عبد الرحمن الشرفاء؟

undefined's profile picture

السيد محمود المتولي

توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى عبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم إمارة عجمان، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

من هو عبدالله أمين عبد الرحمن الشرفاء؟

-ولد في عجمان عام 1936.

- نهل التعليم في بواكير حياته من المسجد حيث حلقات الدرس، ومن " الكتاتيب ".

-واصل تلقي التعليم على يد نخبة من علماء الدين وأساتذة اللغة والرياضيات.

- كان على معرفة واسعة بأنساب أهل عجمان.

-عمل في ديوان حاكم عجمان منذ عام 1963 وحتى رحيله.

-عمل ممثلا لإمارة عجمان في مكتب التطوير قبل قيام الإتحاد.

-رافق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في الإجتماعات التشاورية التي سبقت قيام الإتحاد.

-عمل عضوا ممثلا لإمارة عجمان في المجلس الوطني الاتحادي لمدة 12 عاماً.

-عمل رئيساً لديوان حاكم عجمان ، ومستشاراً بديوان حاكم عجمان.