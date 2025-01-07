توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى عبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم إمارة عجمان، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

من هو عبدالله أمين عبد الرحمن الشرفاء؟

-ولد في عجمان عام 1936.

- نهل التعليم في بواكير حياته من المسجد حيث حلقات الدرس، ومن " الكتاتيب ".

-واصل تلقي التعليم على يد نخبة من علماء الدين وأساتذة اللغة والرياضيات.

- كان على معرفة واسعة بأنساب أهل عجمان.

-عمل في ديوان حاكم عجمان منذ عام 1963 وحتى رحيله.

-عمل ممثلا لإمارة عجمان في مكتب التطوير قبل قيام الإتحاد.

-رافق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في الإجتماعات التشاورية التي سبقت قيام الإتحاد.

-عمل عضوا ممثلا لإمارة عجمان في المجلس الوطني الاتحادي لمدة 12 عاماً.

-عمل رئيساً لديوان حاكم عجمان ، ومستشاراً بديوان حاكم عجمان.