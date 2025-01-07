وفاة عبدالله أمين الشرفاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء

توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى عبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم إمارة عجمان، بعدمسيرة حافلة بالعطاء.

وستقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مسجد أبوبكر الصديق (مسجد المرحوم عبدالله أمين الشرفاء) بمنطقة مشيرف إمارة عجمان.

ونعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبدالله الشرفاء عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائلاً : فقدت الإمارات اليوم المغفور له عبدالله أمين الشرفاء، المحسن الكبير وأحد رجال الرعيل الأول الذين تركوا بصمة في مسيرة الوطن. سنفتقد حضور أبو صلاح المشرق والجميل.

وختم معاليه: رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وأخلص التعازي لأسرته الكريمة وجميع أصدقائه ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون.