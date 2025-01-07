«محمد بن راشد للفضاء»: تزويد «محمد بن زايد سات» بـ 90 لوحاً كهربائياً

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن أن القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي سوف يتم إطلاقه خلال الشهر الجاري، مزود بـ90 لوحاً كهربائياً تم تطويرها من قبل فريق العمل بالمركز، لتوزيع الطاقة وتقديم البيانات، إلى جانب نظام كهربائي يقوم بأربع مهام رئيسية أبرزها توليد الطاقة.

وأشار المركز إلى أن فريق العمل صمم على مدار السنوات الماضية الألواح والأنظمة الكهربائية وأجرى الاختبارات عليها خلال فترة التجميع وبناء النموذج النهائي للقمر والتي تمت في مقر المركز بدبي، وذلك للتأكد من فاعليتها وجاهزيتها قبل مرحلة الاختبارات النهائية التي تمت خارج الدولة.

وقال محمد العبار مسؤول عمليات التصنيع الإلكتروني في القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، إن إنجاز مرحلة الاختبارات النهائية للألواح الكهربائية بنجاح خلال فترة بناء النموذج النهائي للقمر، تعتبر من أبرز وأهم المحطات بالنسبة لفريق العمل الذي عمل على مدار سنوات لتجهيز 90 لوحاً كهربائياً، مشيراً إلى أن هذه الألواح سوف تقوم بأدوار عديدة أبرزها توزيع الطاقة وتقديم البيانات.

نظام كهربائي

من جانبها قالت علياء المطوع خبيرة الأنظمة الكهربائية في المركز، إن القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» مزود بنظام كهربائي يقوم بأربع مهام رئيسية وهي توليد الطاقة الكهربائية وتخزينها وتحويلها ثم توزيعها لتشغيل الأنظمة في أجزاء القمر الاصطناعي.

وأشارت إلى أن النظام الكهربائي خضع لاختبارات في غرفة التجميع في مركز محمد بن راشد للفضاء على مدار أسبوعين متواصلين، حرص خلالها فريق العمل على التأكد من فاعليته وجاهزيته للعمل خلال المهمة، مشيرة إلى أن هذا القمر الاصطناعي هو الأكثر تطوراً في المنطقة، وأن اقتران اسمه باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو مبعث فخر لكافة الشباب والشابات الذين عملوا على بناء القمر الاصطناعي وتجهيزه لمهمته التي سوف تنطلق خلال الأيام المقبلة.

3 مراحل

وحسب المركز فإن «محمد بن زايد سات» تم تطويره وبناؤه بالكامل بواسطة فريق من المهندسين الإماراتيين، وبمشاركة الشركات المحلية التي أسهمت في تصنيع ما يقرب من 90 % من هيكله الميكانيكي، ومعظم وحداته الإلكترونية. ومر المشروع الذي يجري تجهيزه في الولايات المتحدة الأمريكية لعملية الإطلاق بثلاث مراحل، هي التصميم وإجراء الاختبارات على النموذج التجريبي ومرحلة اختبار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية على النموذج التأهيلي، وبناء النموذج النهائي، ومن ثم إجراء الاختبارات النهائية عليه والتي تمكن من اجتيازها بنجاح.