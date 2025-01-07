«مهرجان العين للتمور» يرسخ المكانة التاريخية للنخيل

يهدف مهرجان العين للتمور الذي انطلقت فعاليات الدورة الأولى منه في منطقة العين إلى إبراز المكانة التاريخية لشجرة النخيل بصفتها موروثاً إماراتياً يعمق الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، بجانب تسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة العين والتعريف بإمكاناتها التراثية والاقتصادية والزراعية ويحتفي المهرجان بإرث المغفور له الشيخ زايد في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور، والتأكيد على التزام هيئة أبوظبي للتراث بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والسعي من خلال هذا المهرجان الرائد إلى تعزيز الحوار مع الشركاء المحليين وتبادل الخبرات بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، قال عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة في حديثه لـ«البيان»: تستلهم هيئة أبوظبي للتراث أهداف المهرجان من فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على التراث الإماراتي العريق، وخصوصاً شجرة النخيل.

ويسعى مهرجان العين للتمور إلى تثقيف أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الموروث الخاص بالنخلة مما يعمق الحس الوطني لديهم عن طريق التعريف بمنتجات النخلة، ويحفز تبادل الخبرات بين المزارعين للتعرف إلى أفضل الممارسات وطرق العناية بالنخيل، مما يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية لأصحاب المزارع.

كما يشهد المهرجان تنظيم مزاد التمور اليومي الذي يهدف إلى إبراز جودة الإنتاج المحلي للتمور كما يسلط الضوء على أبرز أنواع التمور المميزة في الإمارات، بهدف تشجيع المزارعين لضمان استدامة إنتاج التمور وتطويرها.

ويقدم المهرجان لزواره فعاليات متنوعة بمشاركة جهات حكومية، خاصة بأجنحة تقدم برامج تفاعلية ومنصات توعوية للمزارعين والزوار، ضمن برامج مسرح الفعاليات الذي يقدم أيضاً فقرات تراثية وترفيهية تشمل عدداً من الفعاليات والمسابقات اليومية التي رصدت لها جوائز قيمة، منها مسابقة أجمل زي تراثي للأطفال، ومسابقة الأسئلة التراثية للجمهور، والورش التفاعلية، مشيراً إلى أن المهرجان يتضمن أيضاً سوقاً شعبياً تعرض من خلاله الأسر المنتجة منتجاتها من المصنوعات التقليدية الإماراتية والأطعمة التراثية والعطور والملابس.

وتتضمن فعاليات مهرجان العين للتمور 7 مسابقات للتمور خصصت لها 70 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً و700 ألف درهم.

ويتضمن مهرجان العين للتمور سوق العسل الذي يضم 10 محال تتيح الفرصة لزوار المهرجان للاطلاع والتعرف إلى أصناف العسل الإماراتي.