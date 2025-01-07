27 ألف شركة خاصة في الدولة توظف المواطنين

أظهرت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشركات الخاصة التي قامت بتوظيف المواطنين سجل ارتفاعاً من 19 ألف شركة بنهاية 2023 إلى أكثر من 27 ألف شركة بنهاية العام الماضي، فيما وصل عدد المواطنين الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص إلى 131 ألفاً و883 مواطناً ومواطنة في 2024، حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق «نافس» منذ إطلاقه في سبتمبر 2022 وحتى نهاية عام 2024 قرابة 92 ألف مواطن ومواطنة.

شراكات بناءة

وتعكس هذه الزيادة نجاح الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في عقد الشراكات البنّاءة والبرامج التطويرية مع شركات ومنشآت القطاع الخاص، والتي ساهمت في توظيف المواطنين ضمن القوى العاملة.

كما تعكس الزيادة المتواصلة في أرقام المواطنين العاملين في الخاص وتضاعف أعدادهم أكثر من ثلاث مرات في فترة زمنية لا تتجاوز 3 أعوام نجاح سياسات الحكومة المتوازنة والعملية في تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، والتي تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين و«نافس» على متابعتها عن كثب لضمان تحقيق مستهدفات التوطين التي تسير وفق الرؤية المتكاملة والجداول الزمنية المحددة.

التنمية البشرية

وبالإضافة إلى ذلك تؤكد الزيادة في عدد شركات القطاع الخاص التي توظف المواطنين وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأسمال بشري إماراتي، وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً له.

وتواصل الدولة جهودها في ملف التوطين من خلال تطبيق سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص كركيزة رئيسة لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.

وإلى جانب الجهود تراقب وزارة الموارد البشرية والتوطين التزام الشركات بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القرار الوزارية، لتجنب ممارسات التوطين الصوري، حيث تمكنت عبر منظومتها الرقمية من ضبط 2000 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف 2022 حتى نهاية العام الجاري، حيث قامت هذه الشركات بتعيين 3125 مواطناً بشكل صوري، ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.