مواطن وزوجته يحققان الاكتفاء الذاتي من زراعة حديقة منزلهما

خصص المواطن إبراهيم محمد بن طوق، «69 عاماً»، وزوجته فوزية بن طوق، «55 عاماً»، مساحة في منزلهما بأم القيوين قبل 15 سنة للزراعة، وحولاها إلى حديقة تزخر بأكثر من 80 شجرة مثمرة، توفر للأسرة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطازجة بحسب كل موسم.

وأكدا أنهما وجدا في الزراعة المنزلية هواية ذات مردود عالٍ، تتمثل في توفير منتجات صحية لأفراد العائلة والجيران، خاصة عندما يكون هناك فائض في إنتاج الموسم الشتوي، إضافة إلى ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن جودة المنتج المحلّي وارتفاع قيمته الغذائية.

وقال إبراهيم بن طوق: منذ أن سكنت منزلي في أم القيوين وقبل 15 عاماً حرصت على تخصيص مساحة كبيرة للزراعة، واليوم تنتج العديد من أنواع الثمار، منها البرتقال، والفرصاد، والنبق، والتين، والزيتون، وغيرها من الليمون، وأشجار أخرى كالنخيل، والغاف، والسدر.

وعلى مدار تلك الأعوام، وصلت الأسرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ولديها فائض، مشيراً إلى أنه اكتسب دراية تامة وتفصيلية بشتى التحديات التي قد تواجه الزراعة في حديقة المنزل، ولديه الخبرة في معالجتها، إضافة إلى معرفة جميع أساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها.

ودعا إبراهيم بن طوق الشباب إلى ممارسة الزراعة لاستثمار المساحات في منازلهم، لاسيما أن هناك الكثير من التجارب الجميلة والرائدة للعديد من الأسر التي وجدت الكثير من الفوائد من تعلم الزراعة وما توفره من اكتفاء ذاتي سبيلاً لملء أوقات الفراغ واستغلال ذلك في سلوك إيجابي.

كما دعا إلى تشجيع الصغار أيضاً على الزراعة وتعزيز روح العمل والإنتاج في نفوسهم منذ الصغر، مشجعاً في الوقت ذاته ومن منطلق خبرته الكبيرة على زراعة النباتات التي تتميز بأنها ذات عائد اقتصادي بيئي، وتتحمل الظروف البيئية وطبيعة مناخ الدولة.

وذات احتياجات قليلة للري، وأن تكون أيضاً من الأنواع التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وأن تسهم في المحافظة على البيئة وتدعم الاستدامة البيئية وتنويع الإنتاج النباتي.

سعادة كبيرة

كما أوضحت زوجته فوزية بن طوق أنها تجد سعادة كبيرة حينما تقطف الفواكه من الأشجار في حديقة المنزل، وتوزيعها بعد ذلك على الأهل والجيران والمقربين.

وأضافت: تحفل حديقة المنزل بمنتجات زراعية ذات قيمة غذائية عالية، وجميعها تسهم في تغطية احتياجات الأسرة بأقل تكلفة ممكنة، حيث تعتبر الزراعة المنزلية مصدراً مهماً للأسرة لتغطية بعض الاحتياجات المنزلية والتي تتم متابعتها بشكل كامل من أفراد الأسرة في المنزل، وهو ما يسهم في لم شمل العائلة على اهتمام مشترك يستغل أوقات فراغهم جيداً.

وأشادت ابنتهما مروة بن طوق بتجربة والديهما في تخصيص مساحة في المنزل للزراعة، لزيادة الرقعة الخضراء.