هطول أمطار الخير على مختلف مناطق الدولة

شهد عدد من المناطق في الدولة وتحديداً في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، فجر وصباح وعصر أمس الجمعة، هطول أمطار مختلفة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن أمطار الخير بدأت في الهطول في تمام الساعة الـ 4 و15 دقيقة فجراً، على مدينة محمد بن زايد في إمارة أبوظبي، بينما شهدت منطقة غناضة بأبوظبي هطول أمطار غزيرة، كانت خفيفة على منطقة «العجبان».

وفي تمام الساعة الـ 3 و23 دقيقة ظهراً شهدت كل من مناطق الرحبة وشاطئ الراحة وجزيرة أم يفينة وجزيرة الريم بإمارة أبوظبي هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، بينما سجلت منطقة الخزنة في مدينة العين في تمام الساعة الـ 5 و11 دقيقة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

دبي

وواصل هطول أمطار الخير على دبي، حيث شهدت كل من مناطق لهباب والمرموم والمنهاد هطول أمطار متوسطة الشدة، كما سقطت الأمطار على شارع الشيخ محمد بن زايد وعلى شارع الخيل، كما شهدت منطقة «حصيان» في تمام الساعة الـ 11 و42 دقيقة هطول أمطار غزيرة.

الشارقة

إمارة الشارقة هي الأخرى شهدت هطول أمطار، حيث سجلت الذيد في تمام الساعة الـ 6 و5 دقائق فجراً سقوط أمطار متوسطة، لتعود في تمام الساعة الـ 9 و18 دقيقة صباحاً للهطول مرة أخرى على منطقة المدام. ولفت المركز إلى أن إمارة رأس الخيمة شهدت فجراً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة أذن، وعلى منطقة غليلة، بالإضافة إلى إمارة أم القيوين، والتي سجلت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فضلاً عن هطول أمطار بإمارة الفجيرة في منطقة العقة. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم السبت، غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع سقوط أمطار قد يتخللها مياه متجمدة على الجبال شمالاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية.