15 فيلا سكنية للأسر المتعففة في رأس الخيمة

حصلت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية على موافقة دائرة بلدية رأس الخيمة بتخصيص وتسجيل 15 فيلا باسم المؤسسة، تبرع بها رجل الأعمال الإماراتي حسين خانصاحب، الذي خصص 15 فيلا إضافية لإحدى الجمعيات الخيرية بالإمارة، تحتوي كل منها على 3 غرف نوم وصالة ومطبخ وغرفة للعاملة المساعدة.

وثمّن عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، هذه المكرمة التي قدمها رجل الأعمال حسين خانصاحب، التي تجسد أبهى ملامح التكافل المجتمعي السائد في المجتمع الإماراتي وحرص أبناء الوطن على دعم مؤسسات وجمعيات العمل الخيري للقيام بواجبها الإنساني تجاه المجتمع وأفراده، وهو ما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية لخيرية رأس الخيمة وحرصها على مساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتعففة.

وأشاد الزعابي بجهود وتعاون دائرة البلدية في تسجيل هذه الفلل باسم المؤسسة، ما يسهل عملية تسليمها للعائلات المواطنة المستحقة لها، كما أشاد بجهود بنك دبي الإسلامي لدعمه الدائم للمؤسسة وللمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال من أصحاب الأيادي البيضاء في دعم جهود المؤسسة لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المتعثرة، وتخفيف الأعباء التي تواجهها.

وأشار إلى أن اختيار المؤسسة وقع على 15 أسرة مواطنة من ذوات الدخل المحدود الأكثر استحقاقاً لها للاستفادة من هذه المساكن لعدم قدرة أربابها على توفير مسكن خاص لها، لافتاً إلى أنه في ظل استمرار الدعم المتواصل من بنك دبي الإسلامي وبفضل تبرعات المحسنين وأهل الخير تكفلت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية بسداد رسوم توصيل التيار الكهربائي لجميع هذه الفلل، فضلاً عن شراء وتوفير 90 جهاز تكييف وتركيبها داخلها، إلى جانب تأثيثها بالكامل بـ625 ألف درهم، وتم تسليمها جاهزة للسكن للمستفيدين منها بغرض تحقيق الاستقرار الأسري لهم.