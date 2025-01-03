حظر الشاحنات على «شارع الإمارات» بدبي بين 5.30 و8 مساء

بدأ أمس الأول سريان قرار حظر حركة الشاحنات في شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة خلال فترة الذروة المسائية، وذلك ضمن جهود تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن تداخل الشاحنات مع المركبات الصغيرة. ويأتي هذا القرار في إطار المساعي الرامية إلى توفير انسيابية أفضل للحركة المرورية وتقليل الازدحام المروري في الشوارع الحيوية، مما يسهم في تعزيز مستوى الأمان لجميع مستخدمي الطريق.

ووفقاً للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، فإن قيمة المخالفة للشاحنات التي لا تلتزم بمواعيد الحظر تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية ويشمل الحظر دخول المركبات الثقيلة إلى الطرق والأماكن الممنوعة، لضمان تنفيذ القرار بفاعلية.

وتسعى دبي من خلال تطبيق هذا الحظر إلى تخفيف الازدحام المروري على الطرق الحيوية مثل شارع الإمارات، مما يسهل حركة المرور ويقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الملوثة، في خطوة تدعم الاستدامة البيئية. كما يسهم القرار في تحسين جودة الهواء وتقليل البصمة الكربونية للمدينة.

وتعمل شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات على توعية سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل بضرورة الالتزام بأوقات الحظر الجديدة، حيث تشمل حملات التوعية رسائل إعلامية وإعلانات على اللوحات الإرشادية في الطرق لضمان فهم السائقين لأهمية القرار وضرورة الامتثال له.

ويقتصر الحظر على الجزء الواقع بين شارع العوير وإمارة الشارقة من الساعة 05:30 مساءً حتى 08:00 مساءً، ويستمر تطبيق حظر حركة الشاحنات في شوارع وطرق أخرى بدبي وفقاً لجدول زمني محدد، مما يعكس التزام المدينة بتحقيق تدفق مروري أكثر سلاسة وسلامة.

ويُعد القرار خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية المرورية في دبي، مع التركيز على تحقيق توازن بين حركة المرور الثقيلة والخفيفة بما يخدم المصلحة العامة.