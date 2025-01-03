1.92 مليون زائر للموقع الإلكتروني برأس الخيمة لحضور احتفالات رأس السنة

حققت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وفق معايير الفعاليات المستدامة وبالتعاون مع شركائها إنجازاً أمنياً وتنظيمياً استثنائياً، حيث شهدت إمارة رأس الخيمة احتفالات مميزة لاستقبال العام الميلادي الجديد، وتوافد أكثر من 47894 مركبة للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي أضاءت سماء الإمارة، حيث نجحت في وضع وتنفيذ خطة أمنية وتنظيمية متكاملة وفق معايير دولية، كما قامت القيادة بالتنسيق مع شركائها بإعداد موقع إلكتروني لتسجيل الحضور إلى الفعالية بلغ عدد زواره 1.92 مليون زائر.

واعتمدت شرطة رأس الخيمة خطة شاملة متعددة المحاور لضمان تنظيم واستدامة الاحتفالات وقد شملت الخطة توفير 196 آلية أمنية متنوعة «دوريات أمنية متنقلة، مركبات الدفاع المدني، مركبات الإسعاف والإنقاذ، طائرات الدرون، الإسكوترات الكهربائية»، كما شارك في تنفيذ الخطة 582 عضواً من مختلف القطاعات والجهات، الذين عملوا بروح الفريق لتحقيق هذا الإنجاز المتميز. واشتمل الدليل على تفاصيل دقيقة حول مسارات الدخول والخروج وتحديد مداخل ومخارج مخصصة لتفادي الازدحام وضمان انسيابية الحركة ومواقف السيارات وتجهيزات المواقف المتعددة وتخصيص أماكن خاصة لأصحاب الهمم لضمان راحتهم.

وأشاد اللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق العمل في تأمين الفعالية، مؤكداً أن تطبيق معايير الآيزو إعداد دليل شامل ساعد في تحقيق هذا الإنجاز الأمني والتنظيمي، كما قامت القيادة بالتنسيق مع شركائها في اعداد موقع الكتروني لتسجيل الحضور الى الفعالية.