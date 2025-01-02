فائزون: جوائز «حمدان للعلوم» للتميز الطبي حفّزتنا على العطاء والإبداع

أكد الفائزون بجوائز التميز الطبي لعام 2024، الذين أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فوزهم نظير الإنجازات المتميزة التي حققوها في القطاع الصحي والبحث العلمي أن اختيارهم ضمن كوكبة من الأطباء والعاملين في المجال الصحي هو بحد ذاته تكريم، مشيرين إلى أن الجائزة حملتهم مسؤولية مواصلة العطاء والإبداع.

وسيتم تكريم الفائزين 30 يناير 2025 بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

فخر واعتزاز

وتقدم الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالتهاني للفائزين، وأعرب عن فخره واعتزازه بالنتائج التي حققتها الإنجازات والبحوث والدراسات الفائزة للمجتمع الطبي، لافتاً إلى أن هذه الجوائز تعكس التزام المؤسسة بتحفيز الابتكار والاحتفاء بالتميز في القطاع الطبي، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات في القطاع الطبي وتعزيز ثقافة التطوير المستمر.

بدوره أعرب الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي - استشاري أمراض الكلى وزراعة الأعضاء رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء - وزارة الصحة ووقاية المجتمع الفائز بجائزة المتميزين في القطاع الصحي عن سعادته بالفوز عن «البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية».

وقالت الدكتورة فتحية فرض الله العوضي - استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري ومدير الأقسام الطبية في مستشفي دبي - دبي الصحية الفائزة بجائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي: «عند إعلامي بالفوز بالجائزة كانت لحظات جداً مؤثرة امتزجت بالفخر والسعادة والتقدير كونها تتويجاً للجهود والتفاني».

وعبرت الدكتورة تالا تلاوي والدكتور عبد الرحمن الميداني والدكتورة زينب منصور من مستشفى الجليلة للأطفال ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وجامعة الشارقة الفائزين بجائزة أفضل بحث طبي عن امتنانهم وشكرهم للمؤسسة على هذه المبادرة، وخصوصاً أن هذه الجوائز تمثل الخطوة الأولى لبناء مجتمع قائم على الأبحاث والعلوم، كما تساعد على تحفيز الأجيال القادمة على العلوم والأبحاث.

وأعرب الدكتور كامل سمارة والفريق البحثي من جامعة الشارقة ومستشفى القاسمي ومستشفى توام الفائز بجائزة أفضل بحث في القطاع الصحي عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل بحث في القطاع الصحي.

وأوضح أعضاء الفريق البحثي أن موضوع البحث يدور حول الأسباب التي تجعل المريض عرضة لأن تكون حالته سيئة، وما يمكن أن يجعل حالته أفضل، وهذه الأشياء التي قاموا بدراستها من أجل أن يحددوا من وقت مبكر المرضى الذين يحتاجون إلى عناية أكثر والمرضى الذين يمكن مراقبتهم عن بُعد.

وأعرب الدكتور راشد رويعي والفريق البحثي من كليفلاند كلينيك – أبوظبي الفائز بجائزة أفضل بحث في القطاع الصحي عن سعادتهم بالفوز، وتقدموا بالشكر للإمارات والقيادة الرشيدة على هذا الدعم للأبحاث والابتكارات والتطورات.

زراعة الرئة

وأعرب الدكتور عثمان أحمد والفريق البحثي من قسم جراحة الصدر وزراعة الرئة، مستشفى كليفلاند كلينك – أبوظبي الفائز بجائزة الابتكار في القطاع الصحي عن مشروعهم برنامج زراعة الرئة في دولة الإمارات «الأمل مع كل نفس» عن امتنانه وشكره للمؤسسة قائلاً: «كجزء من برنامجنا، نقوم برعاية الأشخاص من جميع أنحاء منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى آسيا والآن أوروبا، والآن تستقطب دولة الإمارات العربية المتحدة هؤلاء المرضى لتلقي هذا النوع المعقد من الرعاية في كليفلاند كلينك أبوظبي، بهدف إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.

وتحدث الأستاذ الدكتور محمد حسنين والفريق البحثي من مستشفى دبي، جامعة الإمارات، معهد دسمان للسكري في الكويت، ومستشفى سيفي في الهند الفائز بجائزة الابتكار في القطاع الصحي عن بحثهم حاسبة إخطار مرض السكري وصيام رمضان قائلاً: حددنا أكثر من 14 عاملاً عن مدى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها المريض.

علوم وراثية

الأستاذ الدكتور اندريه مغرباني، الفائز بالجائزة العربية في العلوم الوراثية رئيس قسم الوراثة البشرية ومساعد عميد مركز الأبحاث في الجامعة اللبنانية الأمريكية أكد امتنانه العميق لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية والتي من خلال جوائزها ومبادراتها تجعل البحث العلمي محور اهتمام وتدعم العلماء من كل المجالات.