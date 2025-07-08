244.8 ألف درس في البرنامج الصيفي لـ«الشؤون الإسلامية والأوقاف»

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أمس، عن انطلاق الدورة الرابعة لبرنامجها الصيفي «مساجدنا حصن وإيمان»، الذي يقام تحت شعار «صيفنا في المساجد علم وعبادة ونشاط»، من 7 يوليو إلى 7 أغسطس المقبل.

ووصل عدد المساجد التي ستستقبل فعاليات وأنشطة البرنامج إلى 5300 مسجد، بزيادة قدرها 3300 مسجد عن العام 2024، الذي شهد إعلان الهيئة خلاله عن تخصيص 2000 مسجد، وإجمالي عدد الدروس العملية إلى 244 ألفاً و886 درساً، بزيادة بلغت نحو 64 ألفاً و886 درساً عن العام 2024.

وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إلى أنها قامت بتخصيص كادر تعليمي مكون من 6 آلاف و949 معلماً ومشرفاً وإدارياً، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

وتشتمل أهداف البرنامج في تقديم برامج دينية ومجتمعية ثرية ومفيدة، بما ينمي المواهب الدينية لدى الأبناء ويصقلها، الاستثمار في الإجازة الصيفية بما يفيد، وتعزيز الدور المجتمعي الإيجابي لأئمة المساجد، وتوظيف التقنية في تقديم المحتوى الديني، ومنح المشاركين شهادات رقمية محفزة لهم.