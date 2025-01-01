السمات المناخية لشهر يناير في الإمارات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً يسلّط الضوء على السمات المناخية المتوقعة لشهر يناير 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً خلال النهار وبارداً أثناء الليل، ويُعزا ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري القادم من الشمال، والذي يجلب معه كتلاً هوائية باردة تؤثر في الدولة وشبه الجزيرة العربية بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة:

متوسط درجة الحرارة العامة: نحو 18.3 درجة مئوية.

متوسط درجة الحرارة العظمى: يتراوح بين 21.3 و25.7 درجة مئوية.

متوسط درجة الحرارة الصغرى: يتراوح بين 11.6 و15.2 درجة مئوية.

أعلى درجة حرارة مسجلة سابقاً: 36.0 درجة مئوية في مناطق مثل عصب (1991)، الهير (1983)، والفوعة (1983).

أقل درجة حرارة مسجلة سابقًا: -2 درجة مئوية تحت الصفر في ركنه عام 2021.

الأمطار والتوقعات الجوية

من المتوقع أن يحوم معدل هطول الأمطار خلال هذا الشهر حول المعدل العام، حيث يبلغ متوسط الأمطار على الدولة 11.5 ملم، وتتأثر المنطقة بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الحالات، يصاحب هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي يؤدي إلى تكاثر السحب وزيادة فرص سقوط الأمطار في بعض أيام الشهر.

الرياح والرؤية

تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية المعروفة بـ"رياح الشمال"، والتي قد تكون مثيرة للرمال والغبار خاصة في المناطق الداخلية والمكشوفة، وتؤدي هذه الرياح أيضاً إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

كما تزداد الرطوبة النسبية خلال يناير، خاصة في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف، مع زيادة معدل الضباب في المناطق الداخلية مقارنةً بالمناطق الساحلية.

إحصاءات سابقة

متوسط سرعة الرياح: 12 كم/ساعة.

أعلى سرعة رياح مسجلة: 99.7 كم/ساعة في الغويفات عام 2003.

أعلى هبة رياح مسجلة: 101.9 كم/ساعة في مطار أبوظبي عام 2022.

متوسط الرطوبة النسبية: 63%.

أعلى كمية أمطار مسجلة: 229.9 ملم في ميناء صقر عام 2020.

أعلى تكرار لحدوث الضباب: 19 يوم ضباب، و4 أيام ضباب خفيف في عام 2021.

ينصح سكان دولة الإمارات وزوارها بأخذ هذه المعلومات في الاعتبار والتخطيط لنشاطاتهم اليومية وفقاً للتوقعات الجوية، مع مراعاة الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات تشكل الضباب أو عند نشاط الرياح المثيرة للغبار.