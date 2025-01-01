بطاقة «سند» مجاناً لزوار دبي من أصحاب الهمم

كشفت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن منحها بطاقة سند لجميع زوار الإمارة من أصحاب الهمم طوال فترة زيارتهم لدبي، وذلك بالتعاون مع مطارات دبي وطيران الإمارات، إيماناً منها بحق الإنسان في العيش الكريم، وتعزيزاً لمبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وأوضحت أنه بمجرد وصول القادمين من السياح من فئة أصحاب الهمم من كل الإعاقات، إلى إمارة دبي عبر مطاراتها يتم منحهم بطاقة سند التي تتيح لهم الاستفادة من كل الخدمات التي توفرها لهم.

ركيزة أساسية

وقالت الهيئة إن بطاقة سند ركيزة أساسية في استراتيجية دبي لدعم أصحاب الهمم، إذ تعكس التزام الإمارة بتوفير حياة كريمة ومرفهة لجميع سكانها، وتوفير وتمكين مقومات الحياة الكريمة لأصحاب الهمم بما يواكب التطلعات الطموحة للقيادة والرامية إلى الوصول بدبي إلى المراكز الأولى عالمياً في تعزيز فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وضمان العيش الكريم لهم وتوفر الفرص العادلة في كل المجالات.

وأكدت هيئة تنمية المجتمع، أن الارتقاء بمستوى جودة حياة أصحاب الهمم ورفاهيتهم وسعادتهم يندرج ضمن أهدافها الرامية إلى ترسيخ جاذبية دبي وريادتها وتعزيز مستوى جودة حياة سكانها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل إمارة دبي أفضل مدينة للحياة في العالم، وكذلك العمل على توفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين والزوار وفي مقدمتهم أصحاب الهمم ودعمهم ورعايتهم وتعزيز استقراراهم، وتحفزهم على تحقيق نجاحات وإنجازات تسهم في دعم مسيرة التنمية في إمارة دبي.

وأضافت أن بطاقة سند تتيح للسائح القادم إلى دبي الاستفادة من الامتيازات والفوائد والخصومات التي توفرها كل من بطاقة فزعة، وبطاقة إسعاد، فضلاً عن الاستفادة من مواقف السيارات المجانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بالإمارة، والوصول إلى الحدائق العامة والمتاحف دون رسوم، والدخول المجاني للأندية التابعة لمجلس دبي الرياضي ونادي سباق الخيل، وخصومات القطاع الصحي، وغيرها الكثير، وذلك من أجل تعزيز الاستقلالية والشمول.