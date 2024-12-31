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الإمارات

تسريع تنفيذ إجراءات «علاوة بدل التضخم» وأتمتة عملياتها 100 %

  • 70 % تقليص عدد الإجراءات و50 % تخفيض مدة إنجاز الخدمة
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نورا الامير

دبي

ذكرت وزارة تمكين المجتمع أن خدمة علاوة بدل التضخم شهدت تحديثات نوعية عززت من كفاءتها وسرعة استجابتها لمستفيدي خدمات الدعم الاجتماعي.

وتضمنت التحديثات تحولاً رقمياً وأتمتة لجميع عملياتها بنسبة 100 %، مع تقليص عدد الإجراءات بنسبة 70 %، واعتماد إجراء البحث الاجتماعي والتحديث الآني لبيانات المتعاملين بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وأتمتة عمليات احتساب العلاوات بناءً على التغيرات في ملف الأسرة، وتحسين الدقة في تقييم استحقاق الخدمة وذلك بالربط الشبكي والتكامل مع 50 جهة.

كما جرى وفقاً لما أدرجته الوزارة عبر موقعها على منصة التواصل الاجتماعي «انستغرام» تخفيض المدة الزمنية للحصول على الخدمة بنسبة 50 %، وتصميم 4 رحلات شخصية لتجربة المتعامل، وتطبيق مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، والربط الشبكي مع الموردين عبر منصة الدعم الاجتماعي.

وتمثل علاوة بدل التضخم إحدى المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود من خلال دعم حكومي مرن يصرف بشكل شهري للمواطنين لمساعدتهم والارتقاء بجودة حياتهم، وتمكين المستفيدين لتلبية المتطلبات المعيشية، وتشمل: علاوات بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه.