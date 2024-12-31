279 تصريحاً لإقامة المخيم الشتوي المؤقت في رأس الخيمة

كشفت بلدية رأس الخيمة، عن إصدار 279 تصريحاً لإقامة مخيم شتوي مؤقت تنوعت بين المخيمات التجارية والمخيمات الخاصة، منذ فتح باب القبول في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وفق الاشتراطات والقوانين التي حددتها الدائرة والتي تستهدف تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وإسعادهم.

وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات خلال إقامة المخيمات الشتوية المؤقتة، بهدف توفير تجربة مريحة وآمنة لمرتادي تلك الوجهة التي تدعم السياحة الداخلية، وضمان استمتاع الجميع بفصل الشتاء، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة والمعايير المنظمة لإقامة تلك المخيمات المؤقتة.

وأشار إلى أن المخيمات الشتوية المؤقتة تم تحديد إقامتها على مخرج 122 من شارع الشيخ محمد بن زايد، وفق اشتراطات محددة، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة منذ فتح باب القبول 279 مخيماً، تنوعت بين 28 مخيماً تجارياً، و251 مخيماً للاستخدام الخاص.

مؤكداً أن الدائرة حرصت على مواجهة ظاهرة التخييم العشوائي غير المنظمة، والتي كانت تحتل مواقع ومساحات كبيرة في مواقع مختلفة وغير ملائمة لعمليات المراقبة البيئية والأمنية.

وأضاف الزعابي: إن اختيار موقع المخيمات الشتوية المؤقتة جاء بعد دراسات شاملة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية، تضمن سهولة الوصول إليها من قبل أصحاب المخيمات وضيوفهم لضمان راحة الزوار، وتوفير عوامل الأمن والأمان والسلامة المجتمعية، مع الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مؤكداً أن فرق المراقبة المتنوعة تعمل على تقديم الخدمات المختلفة ومنع أي تجاوزات، لضمان تنظيم الأنشطة وسلامة الجميع واحترام القوانين.