مواطنون: الملتقيات السكانية تعرّف باحتياجات المجتمع عن قرب

تحرص بلدية مدينة العين على تنظيم الملتقيات السكانية، والتي كان منها مؤخراً الملتقى السكاني لأهالي منطقتي العامرة والساد، ويأتي ذلك تجسيداً لاستراتيجيتها الرامية إلى فتح آفاق التعاون مع الجمهور بشتى الشرائح، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للسكان والمجتمع.

كما تسهم خطة الملتقيات السكانية التي تنتهجها البلدية في كل عام، بتشكيل منصات لتعزيز التواصل، والتعرف على الاحتياجات، وبناء جسور التلاقي في الأفكار والطموحات مع السكان، والتوعية بالخدمات البلدية والحكومية، والسعي للارتقاء بها، لوضع رؤية وفكر مشترك لمستقبل المدينة والمجتمع.

كما تهدف الملتقيات السكانية إلى الوقوف على احتياجات ومتطلبات أهالي كل قطاع على حدة لتوفير هذه المطالب والاحتياجات وفق أعلى المعايير الخدمية وضمن مهام واختصاصات البلدية، وكذلك متابعة توفير الاحتياجات السكانية الواردة ضمن اختصاص المؤسسات والجهات الأخرى من أجل ضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة والعمل على إسعاد المجتمع.

وقال هلال الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الملتقيات تسهم فعلياً في البحث عن احتياجات السكان وتعزيز التعاون بين البلدية وفئات المجتمع المحلي، دعماً لمبدأ المشاركة المجتمعية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للسكان والمجتمع، من خلال الاستماع إلى آراء سكان المناطق والاستفادة منها في خطط التطوير والتنمية والمشاريع المستقبلية التي تعتزم البلدية تنفيذها».

إشادة

وأشاد المواطن أحمد عبدالله زهير الكعبي بالملتقيات السكانية التي تنظمها بلدية العين، مؤكداً أنها تهدف للاطلاع على احتياجات السكان والتعرف على تطلعاتهم في سبيل توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وتوثيق علاقات التعاون والتواصل معهم.

حرص

وأشار بشار علي إلى حرصه على حضور الملتقيات السكانية التي تنظمها بلدية مدينة العين، فهي في نظره تسعى لمد جسور التواصل مع السكان، والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم وبحث الأسلوب الأمثل لخدمتهم. وأضاف: «كما أن هذه الملتقيات تمثل فرصة للحوار الشفاف، وإطلاع السكان على الأعمال والمشاريع التي تنفذها في مناطقهم، والتعريف بأهميتها لتطوير نمط ومستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة».

وأكدت غوية البادي أن الملتقيات السكانية التي تلتقي من خلالها بلدية مدينة العين بالسكان تعتبر فرصة للاطلاع على احتياجات السكان وأهالي المدينة عموماً، والتعرف في الوقت ذاته على تطلعاتهم، والعمل على تجسيدها على أرض الواقع من خلال المشاريع التطويرية ورفع مستوى الخدمات العامة في المدينة الخضراء.

أهداف

وتهدف الملتقيات السكانية التي تنظمها بلدية العين للوقوف على احتياجات سكان كل قطاع لتوفير هذه المطالب والاحتياجات ضمن مهام واختصاصات البلدية، ومتابعة توفير الاحتياجات السكانية الواردة ضمن اختصاص المؤسسات الأخرى لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة وإسعاد المجتمع، وتقام الملتقيات بحضور قيادات بلدية مدينة العين والجهات الحكومية وشبه الحكومية بالمدينة، والتي تقدم خدمات مباشرة تهم الجمهور، حيث تشارك فيها الجهات المعنية والمتخصصة لتستمع وتجيب مباشرة على ملاحظات السكان، والاجتهاد لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية من حيث تطوير الخدمات والمشاريع في العديد من المناطق بمدينة العين.