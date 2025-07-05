15 هدفاً لبرنامج «رخصة قيادة الحياة الزوجية»

كشفت عفراء مبارك الحاي، مديرة إدارة التدريب والاستشارات في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن مشروع «رخصة قيادة الحياة الزوجية»، الذي تعتزم الجمعية إطلاقه، بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية بدبي، في الـ 8 من يوليو الجاري، من شأنه أن يسهم بتحقيق 15 هدفاً منها:

بناء شخصية قيادية، تعزيز جودة الحياة الشخصية، تقوية الوازع الديني، تعزيز الصحة والسلامة الأسرية، اكتساب المهارات مثل التدبير المنزلي، العناية بالأطفال، وتربيتهم، إدارة الأزمات الأسرية، إدارة الوقت بفاعلية، الوعي المالي، تحقيق الموازنة بين البيت والعمل، التوعية بالتشريعات والقوانين الأسرية.

وذكرت أن البرنامج سيعزز منظومة استقرار الأسرة الإماراتية، والتماسك المجتمعي، كما سيقلل من حالات الطلاق، وما ينجم عنها من تفكك أسري يؤدي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية والتربوية، في خطوة تعكس وعي الجمعية العميق بتحديات الأسرة، من خلال توعية الفتيات وتزويدهن بالمهارات اللازمة.

وأكدت الدكتورة أمينة الماجد، مؤسسة ورئيس جمعية المرأة سند للوطن، أن المشروع يسعى إلى بناء أسر ناجحة ومجتمع قوي، عبر تمكين الفتيات الإماراتيات من المقبلات على الزواج أو المتزوجات حديثاً، وتسليحهن بالأدوات والمهارات اللازمة.